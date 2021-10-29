0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 100 0

Межбанк: среда пройдет достаточно динамично и активно

Межбанк: среда пройдет достаточно динамично и активно

Эта среда на валютном рынке пройдет достаточно динамично и активно. Кроме того, что клиентам надо закрывать свои текущие хозяйственные операции — уже начинается и период покупки валюты «дочками» иностранных компаний. Это добавит спроса на межбанке и оживит спекулянтов.

Простимулируют активизацию части компаний-инвесторов и расчеты по аукциону ОВГЗ. Вчера Минфин Украины продал гривневых облигаций на сумму почти 6,7 млрд гривен и по нашим данным среди покупателей есть и нерезиденты.

По прогнозам Finance.ua, объем операций на торгах сегодня составит до $ 150−190 млн при заключении до 480−610 сделок.

НБУ снова вряд ли удастся остаться в роли наблюдателя и Finance.ua прогнозирует в период со среды по пятницу его активную работу на межбанке. Начнет в среду регулятор, как всегда с интервенции на $ 5 млн, а затем в случае необходимости выйдет уже и во второй раз с долгоиграющей интервенцией. Особенно в том случае, если на торгах «засветятся» нерезиденты с продажей валюты под расчеты по ОВГЗ.

Курсы межбанка, по нашим прогнозам, в среду 3 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,20 — 26,40 грн, евро — коридор 30,25 — 30,55 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,10 — 26,50 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 30,10 до 30,70 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,25 до 30,55 грн при спреде в пределах 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,27 / 26,29
евро — 30,45 / 30,47

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.