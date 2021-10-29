Межбанк: среда пройдет достаточно динамично и активно

Эта среда на валютном рынке пройдет достаточно динамично и активно. Кроме того, что клиентам надо закрывать свои текущие хозяйственные операции — уже начинается и период покупки валюты «дочками» иностранных компаний. Это добавит спроса на межбанке и оживит спекулянтов.
Простимулируют активизацию части компаний-инвесторов и расчеты по аукциону ОВГЗ. Вчера Минфин Украины продал гривневых облигаций на сумму почти 6,7 млрд гривен и по нашим данным среди покупателей есть и нерезиденты.
По прогнозам Finance.ua, объем операций на торгах сегодня составит до $ 150−190 млн при заключении до 480−610 сделок.
НБУ снова вряд ли удастся остаться в роли наблюдателя и Finance.ua прогнозирует в период со среды по пятницу его активную работу на межбанке. Начнет в среду регулятор, как всегда с интервенции на $ 5 млн, а затем в случае необходимости выйдет уже и во второй раз с долгоиграющей интервенцией. Особенно в том случае, если на торгах «засветятся» нерезиденты с продажей валюты под расчеты по ОВГЗ.
Курсы межбанка, по нашим прогнозам, в среду 3 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,20 — 26,40 грн, евро — коридор 30,25 — 30,55 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,27 / 26,29
евро — 30,45 / 30,47
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