Ferrari планирует выпустить первый электрокар за четыре года

Итальянский автопроизводитель Ferrari выпустит свой первый электрический спорткар уже в 2025 году.

Об этом сообщает ANSA.

По словам гендиректора компании Бенедетто Винью, полный план выпуска электрокара будет готов уже 16 июня следующего года.

Отмечается, что Ferrari во вторник опубликовала финансовые результаты, согласно которым чистая прибыль выросла на 21% в третьем квартале этого года, а выручка увеличилась на 18,6%.

Напомним, в 2019 году итальянский автопроизводитель Ferrari представил свой первый гибридный спорткар Ferrari SF90 Stradale, который можно заряжать.