Zoom тестирует рекламу для пользователей: кому и когда ее будут показывать

Сервис видеоконференций Zoom теперь будет показывать рекламу пользователям. В частности, тем, кто использует бесплатную версию приложения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Реклама будет отображаться только на странице браузера, которую пользователи видят после завершения встречи. Только пользователи бесплатного базового уровня в некоторых странах увидят эти объявления, если они присоединятся к собранию, организованному другими бесплатными пользователями базового уровня», — говорится в сообщении.
В Zoom добавили, что не собираются использовать данные встреч, вебинаров или чатов в маркетинговых целях.
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