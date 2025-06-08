Google выпустила AI Edge Gallery — приложение для локального запуска ИИ-моделей — Finance.ua
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Google выпустила AI Edge Gallery — приложение для локального запуска ИИ-моделей

Технологии&Авто
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Google выпустила AI Edge Gallery — приложение для локального запуска ИИ-моделей
Google выпустила AI Edge Gallery — приложение для локального запуска ИИ-моделей
Google выпустила экспериментальное приложение AI Edge Gallery, позволяющее запускать современные модели искусственного интеллекта без необходимости подключения к интернету. Это решение направлено на обеспечение конфиденциальности и снижение задержек при обработке данных.
Об этом пишет InfoWorld.

Как это работает

AI Edge Gallery позволяет пользователям скачивать и запускать открытые модели ИИ с платформы Hugging Face, включая модель Gemma 3n от Google.
Эти модели могут выполнять различные задачи, такие как создание изображений, ответы на вопросы, написание и редактирование кода, а также анализ изображений.
Все вычисления выполняются локально на устройстве, которое обеспечивает быстрый отклик и сохраняет пользовательские данные.
Запуск моделей ИИ непосредственно на устройстве имеет несколько преимуществ:
  • Конфиденциальность: пользовательские данные не передаются на внешние серверы.
  • Скорость: отсутствие необходимости в сетевом соединении уменьшает задержку.
  • Доступность: возможность использования ИИ в условиях ограниченного или отсутствующего интернета.
Приложение сейчас доступно для Android, однако уже скоро появится и на iOS. Его можно скачать с GitHub.
На главном экране отображаются ярлыки для задач и возможностей ИИ, таких как Ask Image и AI Chat.
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