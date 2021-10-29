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В Украине заработали еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса

В Украине заработали еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса

С 3 ноября еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.

«С 3 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий на странице в Facebook.

Расположение приборов:

г. Херсон (4 прибора контроля «КАСКАД»):

  • ул. Нефтяников, 4 направление прибора ул. Адмирала Макарова;
  • ул. Нефтяников, 13 направление прибора ул. Ивана Богуна;
  • ул. Перекопская, 163 направление прибора ул. 28-й армии;
  • Бериславское шоссе, 46 направление прибора ул. Урожайная.

г. Одесса (9 приборов контроля «КАСКАД»):

  • Южная дорога, 2 направление прибора Николаевская дорога;
  • Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия;
  • ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного;
  • Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная;
  • просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана;
  • Николаевская дорога, 287 направление прибора Южная дорога;
  • просп. Шевченко, 4-А направление прибора ул. Семинарская;
  • просп. Добровольского, 123-А направление прибора ул. Генерала Бочарова;
  • ул. Семена Палия, 25-А направление прибора Южная дорога.

г. Хмельницкий (3 прибора контроля «КАСКАД»):

  • Винницкое шоссе, 8/1 направление прибора ул. Молдавская;
  • ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого;
  • просп. Мира, 65 направление прибора Староконстантиновское шоссе.

Запорожская область (2 прибора контроля «КАСКАД»):

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 направление прибора г. Мариуполь;
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 направление прибора г. Донецк.

Так, автоматически будут фиксировать правонарушения 236 приборов.

Справка Finance.ua:

  • за превышение скорости в Украине могут оштрафовать на 340 грн (более 20 км/ч) или на 1,7 тыс. грн (более 50 км/ч). За нарушение правил движения на полосе для общественного транспорта грозит штраф в размере 680 грн.

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По материалам Finance.UA
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