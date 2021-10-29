В Украине заработали еще 18 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса

С 3 ноября еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.
«С 3 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий на странице в Facebook.
Расположение приборов:
г. Херсон (4 прибора контроля «КАСКАД»):
г. Одесса (9 приборов контроля «КАСКАД»):
г. Хмельницкий (3 прибора контроля «КАСКАД»):
Запорожская область (2 прибора контроля «КАСКАД»):
Так, автоматически будут фиксировать правонарушения 236 приборов.
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