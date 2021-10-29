Карантин в Украине: Киев и 15 областей - «красные», только два региона - «желтые»

«Красная» зона. В «красной» зоне находятся Киев и 15 областей — Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
В Киевской школе экономики предупредили, что эту зону могут расширить уже на этой неделе. Под угрозой Волынская, Тернопольская, Харьковская области.
«Оранжевая» зона. В «оранжевой» — Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.
«Желтая» зона. В «желтой» — Кировоградская и Закарпатская.
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