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Карантин в Украине: Киев и 15 областей - «красные», только два региона - «желтые»

Карантин в Украине: Киев и 15 областей - «красные», только два региона - «желтые»

«Красная» зона. В «красной» зоне находятся Киев и 15 областей — Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В Киевской школе экономики предупредили, что эту зону могут расширить уже на этой неделе. Под угрозой Волынская, Тернопольская, Харьковская области.

«Оранжевая» зона. В «оранжевой» — Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.

«Желтая» зона. В «желтой» — Кировоградская и Закарпатская.

По материалам РБК-Украина
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