Стало известно, как «Нафтогаз» использует 27 миллиардов компенсации от Оператора ГТС

НАК «Нафтогаз» полученную компенсацию от Оператора газотранспортной системы в 27 млрд грн направит через цепочку транзакций на закупку газа «на зиму».
Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.
Так, 27 млрд грн компенсации еще в начале октября получила «дочка» Нафтогаза — Укртрансгаз. Это часть выплаты за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга.
НАК использует эти средства для урегулирования круга взаимных задолженностей на газовом рынке. Планируется, что полученные от ОГТС средства «Нафтогаз» выплатит в бюджет в виде дивидендов и рентных платежей.
После этого в рамках реструктуризации их перечислят на счета предприятий теплокоммунэнерго, а они погасят уже значительную часть долгов перед «Нафтогазом».
То есть, большинство этих денег вернется на счета НАКа, которые компания планирует использовать на закупке газа для прохождения отопительного сезона.
Таким образом, львиная часть средств в результате снова окажется на счетах НАКа, которые планируется использовать для закупки газа.
Напоминаем:
«Нефтегаз» получит 51 млрд грн компенсации за потерю контроля над газотранспортной системой в 2019 году в результате анбандлинга, 48 млрд грн из них будут выплачены «Оператором ГТС».
Так как на отопительный сезон нужно около 19 млрд куб м газа, из которых Украина располагает всего 15 млрд куб м, еще 4 млрд куб м нужно докупить.
Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект № 3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ — они превышают 100 млрд грн.
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