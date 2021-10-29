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Кредитные союзы: мифы и реальность

Кредитные союзы: мифы и реальность

МФО и Кредитные союзы (КС) — это финучреждения, которые кредитуют население, КС в свою очередь могут еще привлекать вклады на депозитные счета.

На конференции Жить на проценты председатель наблюдательного совета КС «Украинский сберегательный центр» Александр Бондарь развенчал мифы о Кредитных союзах.

  • Миф 1. Кредитные союзы ничем не отличаются от других финансовых учреждений (МФО, банки). Все члены КС являются как его «акционерами», так и потребителями, при этом они пользуются одинаковыми правами независимо от суммы размещенного депозита или взятого кредита. Один член имеет один голос на общем собрании.
  • Миф 2. Кредитные союзы выдают только небольшие наличные кредиты. В кредитном союзе можно получить кредит и на крупную сумму как в наличной, так и безналичной форме. Средний чек на «бизнес кредит» — 120 тыс. грн. Средний чек на «потребительский кредит» — 25 тыс. грн.
  • Миф 3. Кредитные союзы выдают кредиты под «бешеные» проценты. Кредит брать невыгодно и дорого. Стоимость кредита в кредитном союзе положительно отличается от стоимости кредитов в МФО. Большинство союзов не имеют дополнительных платежей и комиссий и относительно дешево выдают кредиты. Средняя процентная ставка по кредиту — 60% годовых.
  • Миф 4. Кредитные союзы скрывают информацию о своей деятельности. При этом деятельность кредитных союзов никем не контролируется. Регулятор кредитных союзов — НБУ. Национальный банк контролирует деятельность кредитных союзов, в т. ч. устанавливает и контролирует выполнение экономических нормативов. Союзы ежегодно проходят обязательные аудиторские проверки, вся отчетность кредитного союза является публичной и доступна в официальных источниках НБУ.
  • Миф 5. Кредитные союзы работают только для собственного обогащения. Члены кредитных союзов — это одновременно и собственники, и потребители. Важная миссия союзов — улучшение благосостояния своих членов. Эта социальная функция включает: уменьшение ставок по кредитным продуктам, увеличение ставок по депозитам, направление дохода союза на благотворительность и социальные инициативы.
  • Миф 6. Кредитные союзы работают только в небольших городах и сельской местности, при этом обслуживают только небольших фермеров и с\\г производителей. ТОП-10 кредитных союзов — имеют развитую сеть отделений в крупных областных центрах Украины. Кредитный союз выдает кредиты на развитие малого и среднего бизнеса.
  • Миф 7. Вкладчиками и заемщиками кредитных союзов являются в основном пенсионеры и жители сельской местности. Средний размер депозитного вклада в кредитный союз не превышает 25 тыс. грн. Такое мнение образовалось, потому что КС локальны и развиты в небольших городах и селах и кредитуют местное население. Но в масштабах Украины это не соответствует действительности. Средний возраст вкладчика — 37 лет. Средний размер депозитного вклада — 160 тыс. грн.

Как понять, что кредитному союзу можно доверять? «Самое основное — это репутация на рынке. В любом случае первое, что нужно изучить — это позиция компании на рынке на сегодняшний день. Сколько она существует, есть ли про нее какая-то информация, рекомендации таких же вкладчиков», — рекомендует Бондарь.

Второе, что необходимо сделать (по словам эксперта) — это юридический анализ компании, ее активы, сеть отделений, рыночное позиционирование.

В-третьих — понять, подходят ли вам условия. Находится ли КС в одной ценностной составляющей с вами. Предлагает ли те продукты, которые подходят идеально именно вам.

Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.

По материалам Finance.UA
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