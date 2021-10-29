Кредитные союзы: мифы и реальность

МФО и Кредитные союзы (КС) — это финучреждения, которые кредитуют население, КС в свою очередь могут еще привлекать вклады на депозитные счета.

На конференции Жить на проценты председатель наблюдательного совета КС «Украинский сберегательный центр» Александр Бондарь развенчал мифы о Кредитных союзах.

Миф 1. Кредитные союзы ничем не отличаются от других финансовых учреждений ( МФО , банки). Все члены КС являются как его «акционерами», так и потребителями, при этом они пользуются одинаковыми правами независимо от суммы размещенного депозита или взятого кредита. Один член имеет один голос на общем собрании.

Миф 2. Кредитные союзы выдают только небольшие наличные кредиты. В кредитном союзе можно получить кредит и на крупную сумму как в наличной, так и безналичной форме. Средний чек на «бизнес кредит» — 120 тыс. грн. Средний чек на «потребительский кредит» — 25 тыс. грн.

Миф 3. Кредитные союзы выдают кредиты под «бешеные» проценты. Кредит брать невыгодно и дорого. Стоимость кредита в кредитном союзе положительно отличается от стоимости кредитов в МФО . Большинство союзов не имеют дополнительных платежей и комиссий и относительно дешево выдают кредиты. Средняя процентная ставка по кредиту — 60% годовых.

Миф 4. Кредитные союзы скрывают информацию о своей деятельности. При этом деятельность кредитных союзов никем не контролируется. Регулятор кредитных союзов — НБУ . Национальный банк контролирует деятельность кредитных союзов, в т. ч. устанавливает и контролирует выполнение экономических нормативов. Союзы ежегодно проходят обязательные аудиторские проверки, вся отчетность кредитного союза является публичной и доступна в официальных источниках НБУ .

Миф 5. Кредитные союзы работают только для собственного обогащения. Члены кредитных союзов — это одновременно и собственники, и потребители. Важная миссия союзов — улучшение благосостояния своих членов. Эта социальная функция включает: уменьшение ставок по кредитным продуктам, увеличение ставок по депозитам, направление дохода союза на благотворительность и социальные инициативы.

Миф 6. Кредитные союзы работают только в небольших городах и сельской местности, при этом обслуживают только небольших фермеров и с\\г производителей. ТОП -10 кредитных союзов — имеют развитую сеть отделений в крупных областных центрах Украины. Кредитный союз выдает кредиты на развитие малого и среднего бизнеса.

Миф 7. Вкладчиками и заемщиками кредитных союзов являются в основном пенсионеры и жители сельской местности. Средний размер депозитного вклада в кредитный союз не превышает 25 тыс. грн. Такое мнение образовалось, потому что КС локальны и развиты в небольших городах и селах и кредитуют местное население. Но в масштабах Украины это не соответствует действительности. Средний возраст вкладчика — 37 лет. Средний размер депозитного вклада — 160 тыс. грн.

Как понять, что кредитному союзу можно доверять? «Самое основное — это репутация на рынке. В любом случае первое, что нужно изучить — это позиция компании на рынке на сегодняшний день. Сколько она существует, есть ли про нее какая-то информация, рекомендации таких же вкладчиков», — рекомендует Бондарь.

Второе, что необходимо сделать (по словам эксперта) — это юридический анализ компании, ее активы, сеть отделений, рыночное позиционирование.

В-третьих — понять, подходят ли вам условия. Находится ли КС в одной ценностной составляющей с вами. Предлагает ли те продукты, которые подходят идеально именно вам.

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