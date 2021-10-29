Кредитные союзы: мифы и реальность

МФО и Кредитные союзы (КС) — это финучреждения, которые кредитуют население, КС в свою очередь могут еще привлекать вклады на депозитные счета.
На конференции Жить на проценты председатель наблюдательного совета КС «Украинский сберегательный центр» Александр Бондарь развенчал мифы о Кредитных союзах.
Как понять, что кредитному союзу можно доверять? «Самое основное — это репутация на рынке. В любом случае первое, что нужно изучить — это позиция компании на рынке на сегодняшний день. Сколько она существует, есть ли про нее какая-то информация, рекомендации таких же вкладчиков», — рекомендует Бондарь.Второе, что необходимо сделать (по словам эксперта) — это юридический анализ компании, ее активы, сеть отделений, рыночное позиционирование.
В-третьих — понять, подходят ли вам условия. Находится ли КС в одной ценностной составляющей с вами. Предлагает ли те продукты, которые подходят идеально именно вам.
Если вы пропустили конференцию «Жить на проценты», записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Посещаемость ресторанов в Киеве упала на 50-70%. Они повально закрываются, – экспертВчера, 12:12 - 6063 11
С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - МинсоцполитикиВчера, 16:04 - 3827 10
Объемы газа в Украине будут считать по-новому: расчеты проведут по другой методикеВчера, 12:01 - 2568 5
170 тыс. грн или 3 года тюрьмы: наказание за подделку COVID-сертификатовВчера, 17:01 - 1367 4
Беларусь начала поставлять электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи3 ч. назад - 314 3
С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - МинсоцполитикиВчера, 16:04 - 3827 10
monobank запускает новую услугуВчера, 13:03 - 2733 2
Во второй половине ноября курс доллара изменится - прогнозВчера, 14:03 - 2581
День финансов: новая услуга monobank и штрафы за подделку COVID-сертификатовВчера, 18:00 - 1666
170 тыс. грн или 3 года тюрьмы: наказание за подделку COVID-сертификатовВчера, 17:01 - 1367 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1283 1
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 673
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 893
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4282 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1264 1