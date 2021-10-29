В НКЦБФР назвали инвестфирмы, которые могут предоставлять дополнительные услуги

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнародовала перечень инвестиционных компаний, которые могут предоставлять дополнительные услуги.
Как сообщает пресс-служба регулятора, НКЦБФР предостерегает других участников рынка не проводить такую деятельность, если они об этом не сообщили в Нацкомиссию, а та, в свою очередь, не приняла соответствующие решения.
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В НКЦБФР отмечают, что инвестиционные компании могут предоставлять клиентам дополнительные сервисы, если они указаны в соответствующих решениях регулятора.
Речь идет о таких дополнительных услугах, как хранение финансовых инструментов и денег клиентов, заключение деривативных контрактов, предоставление консультаций и проведение инвестиционных исследований, услуг, связанных с андеррайтингом и так далее.
Таким образом, на сегодняшний день в Украине могут предоставлять дополнительные услуги на рынке капитала 137 инвестиционных фирм.
Полный список инвестфирм, деятельность которых соответствует законодательству, приведен здесь.
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