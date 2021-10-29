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Штрафы за превышение скорости: у водителей-должников будут забирать авто

Штрафы за превышение скорости: у водителей-должников будут забирать авто

У водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.

Об этом рассказал заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в комментарии изданию «Borg.Expert».

В ведомстве объясняют, что причиной такой радикальной позиции Минюста в делах в отношении должников, которые не платят штрафы за нарушение ПДД из-за значительного превышения скорости, стали резонансные ДТП в Харькове.

«Там, по предварительным данным Нацполиции, скорость автомобилей нарушителей превышала отметку в 180 км в час. Поэтому, изъятие авто водителей-должников, которые превышают скорость в городах, начнется именно с Харькова. Затем эта инициатива будет реализована в столице, а впоследствии — и по всей Украине», — информируют в ведомстве.

Отмечается, что пока что условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час.

В министерстве объясняют, что исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких «скоростных» нарушителей.

«Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию по нарушителям, которые превышают скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автомагистралях). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители быстрой езды одновременно не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, если он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы за такие превышения», — подчеркнул Гайченко.

Справка Finance.ua:

  • с начала 2021 года количество долгов в Едином реестре должников возросло на 60%: если в январе их было 4,2 млн, то по состоянию на октябрь — уже 6,8 млн;
  • Государственная исполнительная служба совместно с Министерством внутренних дел начала использование цифрового метода взысканий прямо на автодорогах, то есть непосредственно в тех местах, где будет остановлено транспортное средство.

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По материалам Укринформ
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