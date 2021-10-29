У инвестиций в фондовый рынок меньше рисков, чем в депозиты — мнение эксперта

Инвестиции в фондовый рынок имеют меньше рисков, чем инвестиции в депозит.

Об этом на конференции Жить на проценты заявил руководитель инвестиционного отдела Freedom Finance Ukraine Олег Котанкин.

«В Украине в основном инвестируют традиционными способами. На первом месте — депозитные программы. На втором месте — инвестиции в недвижимость, и на третьем — хранение денег под подушкой. Но депозит сегодня не дает той доходности, что была ранее. Что касается недвижимости, то всегда есть риски «нарваться» на недострой. Хранить деньги под подушкой тоже не самый хороший вариант, потому что так вы потеряете на инфляции», — заявил Котанкин.

По его мнению, один из инструментов, который является хорошей альтернативой банковскому депозиту — это ОВГЗ и корпоративные ценные бумаги.

«Существуют также компании, которые предлагают хорошие дивиденды. В отличие от американских дивидендов, где платят каждый квартал, в Украине выплачивают все сразу единожды в год», — добавил эксперт.

Как отметил Котанкин, акции, которые представлены на фондовом рынке Украины, тоже показывают достойную доходность. Например, МХП:

«Если подходить ко всему системно и фундаментально, то инвестиции в акции имеют на много меньше рисков, чем, например, если относить деньги на депозит в банк», — добавил инвестор-практик Павел Бойко.

Пример удачной сделки:

МХП — это один из мировых лидеров в производстве курятины. Создать такой бизнес с ноля стоит 1,3 млрд долл.

Основа стратегии — покупать недооцененные компании в момент, когда они терпят убытки. В 2020 году МХП получил убыток 133 млн долл.

«Я оценил менеджмент компании, оценивал их фьючерсные контракты на сырье. Кроме того, сыграл политический фактор. Много иностранных инвесторов разочаровались в Украине и они стали выходить с рискованных активов. Поэтому акции подешевели с $16 до $5», — комментирует инвестор.

В 2021 году МХП получил рекордную прибыль за все время. Он заработал за полгода $250 млн и акции сразу возросли с 5 до 8 долл.

«На рынке всегда есть ситуации, когда вы можете купить акции компании дешевле, чем их реальная стоимость. Многие сейчас инвестируют в Америку, но если брать последний десятилетний период, то американский фондовый рынок вырос в 2 раза, а украинский — в 4 раза, потому что он еще недооценен», — добавил Бойко.

Советы от инвестора, как зарабатывать на фондовом рынке:

инвестируйте в то, в чем вы разбираетесь;

инвестируйте не в одну компанию. Лучше покупать не меньше 4, чтобы дифференцировать свой портфель, но не больше 7 компаний;

инвестировать только собственные деньги;

самое главное в компании — сколько она генерирует прибыли. Всегда стоит ориентироваться не на будущее компании, потому что все игроки на фондовом рынке заинтересованы, чтобы инвестор чаще торговал. А задача инвестора — покупать реже и покупать то, что стоит дешево;

важны баланс и финансовые показатели;

отдавайте приоритет тем компаниям, у которых есть какие-то рыночные преимущества и защита;

самое главное — покупать то, что стоит дешевле, чем его реальная стоимость.

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