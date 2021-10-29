0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Дефицит авто в Украине: эксперты объяснили спад первичного рынка в октябре

Дефицит авто в Украине: эксперты объяснили спад первичного рынка в октябре

Спад продаж на украинском первичном рынке автомобилей в октябре 2021 года связан с их дефицитом, который сформировался вследствие мирового кризиса с микрочипами. Как известно, глобальный недостаток этих элементов вызвал снижение объемов производства автомобилей по всему миру.

В то же время, как пишет Auto-consulting, некоторые производители, наоборот, значительно нарастили реализацию авто, воспользовавшись дефицитом у конкурентов.

В первую очередь это касается китайских производителей. Так, продажи Chery выросли на 25% за месяц. Эти авто заняли четвертую строчку в рейтинге популярности в Украине.

Кроме того, на 76% и на 20% по сравнению с сентябрем 2021-го выросли объемы реализации французских марок — Citroën и Peugeot соответственно.

Также нарастили продажи швейцарский Volvo и американский Ford — «плюс» 30% и 39% соответственно.

Электрокар стал самым популярным по количеству продаж среди новых авто в Европе

В то же время, несмотря на чип-кризис и карантины, первичный рынок в 2021 году уже приближается к показателям 2020 года. Так что, по прогнозам экспертов, продажи новых авто в Украине покажут положительный результат к концу года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.