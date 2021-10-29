Дефицит авто в Украине: эксперты объяснили спад первичного рынка в октябре

Спад продаж на украинском первичном рынке автомобилей в октябре 2021 года связан с их дефицитом, который сформировался вследствие мирового кризиса с микрочипами. Как известно, глобальный недостаток этих элементов вызвал снижение объемов производства автомобилей по всему миру.
В то же время, как пишет Auto-consulting, некоторые производители, наоборот, значительно нарастили реализацию авто, воспользовавшись дефицитом у конкурентов.
В первую очередь это касается китайских производителей. Так, продажи Chery выросли на 25% за месяц. Эти авто заняли четвертую строчку в рейтинге популярности в Украине.
Кроме того, на 76% и на 20% по сравнению с сентябрем 2021-го выросли объемы реализации французских марок — Citroën и Peugeot соответственно.
Также нарастили продажи швейцарский Volvo и американский Ford — «плюс» 30% и 39% соответственно.
Электрокар стал самым популярным по количеству продаж среди новых авто в Европе
В то же время, несмотря на чип-кризис и карантины, первичный рынок в 2021 году уже приближается к показателям 2020 года. Так что, по прогнозам экспертов, продажи новых авто в Украине покажут положительный результат к концу года.
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