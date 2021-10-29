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В продажу поступили часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic с поддержкой LTE

Компания Samsung объявила о начале продаж умных часов Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic с поддержкой LTE.

Владельцы этих устройств могут воспользоваться виртуальной SIM-картой (eSim), чтобы совершать звонки, принимать сообщения, использовать карты и навигацию, а также оплачивать покупки без подключения к смартфону и Wi-Fi.

Пользователи, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом, могут оставаться на связи во время тренировок, даже без смартфона. Более того, благодаря встроенной памяти на 16 ГБ на часах можно слушать музыку, заранее записанную на внутренний накопитель, или в специально адаптированном приложении Spotify.

Размер экрана гаджета (1,2 или 1,4 дюйма) позволяет без особых усилий строить маршруты и следить за ними. eSim активируется в Galaxy Wearable, а затем пользователи получают доступ к функциям виртуальной SIM-карты.

Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic — это первые умные часы Samsung, которые работают на Wear OS, созданной совместно с Google.

В качестве интерфейса используется интуитивно понятная оболочка One UI Watch. Носимые устройства оснащены фирменным датчиком BioActive с тремя сенсорами, отвечающими за пульс, ЭКГ и биоимпедансный анализ.

Полученные данные позволяют контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять уровень кислорода в крови и определять состав тела (количество мышц, жира и воды в организме). Кроме этого, Galaxy Watch4 мониторят качество сна и умеют распознавать храп. Автономность часов заявлена ​​на уровне 40 часов.

Первая модель доступна в черном цвете, а вторая – в цвете розовое золото.

По материалам ITsider.
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