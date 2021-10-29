НАСУ раскрывает информацию о страховом рынке

Национальная ассоциация страховщиков Украины (НАСУ) открыла для широкой общественности визуализацию данных о состоянии страхового рынка Украины.
Решение было принято на очередном заседании президиума НАСУ.
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Проект носит название ПРИМА (проект раскрытия информации. Мониторинг и анализ) и аккумулирует данные в удобном для аналитики и визуализации интерактивном формате в разрезе участников НАСУ и других СК.
ПРИМА предоставляет возможность получать актуальную информацию участников проекта – 20 Non-Life страховых компаний, которые являются основными игроками рынка и входят в состав ассоциации, и Национального банка Украины (НБУ).
С последними данными о деятельности страховщиков за 6 месяцев 2021 года можно ознакомиться на сайте НАСУ по ссылке.
Регуляторная отчетность сгруппирована по направлениям, среди которых данные о страховых премий и выплат: динамика, основные виды, структура портфеля и т.д., а также детализация по отдельным продуктам таких как КАСКО и ОСАГО.
«Наша задача – сделать информацию о страховом рынке более доступной для его участников и более понятной для потребителей страховых услуг. Удобное наглядное отображение данных страховщиков позволит всей заинтересованной аудитории увидеть основные тренды страхового рынка, сделать выводы о его деятельности и тенденций развития», – отметил Денис Ястреб, генеральный директор НАСУ.
По словам руководителя ассоциации, информация будет постоянно актуализироваться вместе с раскрытием данных от НБУ, а также других открытых источников. В ближайших планах НАСУ – расширение доступа к аналитике и прогнозам для широкой целевой аудитории.
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