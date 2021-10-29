Строительная отрасль продолжает расти

Производство строительной продукции по итогам января-сентября 2021 года выросло на 3,2%. Среди двигателей роста отрасли — реализация программы по восстановлению дорог и активизация жилищного строительства.
«Одним из факторов положительной динамики, которую мы наблюдаем в отрасли строительства, является наращивание темпов реализации проектов „Большой стройки“, которые направлены на улучшение транспортной инфраструктуры. В этом году финансирование Государственного дорожного фонда увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что позволило выполнить значительно больший объем работ по строительству и восстановлению автодорог», — прокомментировал первый заместитель министра экономики Украины Владимир Гринюк.
Кроме того, росту производства строительной продукции также способствовал запуск государственной программы по ипотечному кредитованию. Украинцы начали больше инвестировать в строительство собственного жилья, что стимулировало активизацию на рынке строительства недвижимости. По данным Госстата, с начала года объем жилищного строительства увеличился на 18,4%.
В общем, самый высокий рост индекса строительной продукции с начала года наблюдался в Тернопольской (на 54%), Черкасской (на 33%), Одесской (на 24%), Ровенской (на 23%) и Хмельницкой (на 14%) областях.
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