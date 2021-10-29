0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Кличко объяснил, как долго в Киеве будет локдаун

Кличко объяснил, как долго в Киеве будет локдаун

Виталий Кличко сообщил, что строгий карантин в Киеве продлится минимум месяц. Об этом столичный городской голова сообщил в эфире канала «Украина 24», передает пресс-служба КГГА.

Кличко подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации. Сейчас она сложная, но контролируемая. Впрочем, пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.

«Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может длиться минимум в течение месяца», — заявил мэр.

Он также подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад, то, возможно, карантин и ослабят.

Кличко сообщил, что сейчас в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, койки с кислородом заполнены почти на 80%.

Городской голова добавил, что пока кислород в городе есть.

Кличко отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни — невакцинированные пациенты.

Напомним, что локдаун в Киеве ввели с 1 ноября.

Лицам, которые не имеют covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, запрещено посещать: заведения общественного питания; гостиницы; учреждения соцзащиты.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.