Кличко объяснил, как долго в Киеве будет локдаун

Виталий Кличко сообщил, что строгий карантин в Киеве продлится минимум месяц. Об этом столичный городской голова сообщил в эфире канала «Украина 24», передает пресс-служба КГГА.
Кличко подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации. Сейчас она сложная, но контролируемая. Впрочем, пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.
«Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может длиться минимум в течение месяца», — заявил мэр.
Он также подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад, то, возможно, карантин и ослабят.
Кличко сообщил, что сейчас в Киеве подготовлены более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, койки с кислородом заполнены почти на 80%.
Городской голова добавил, что пока кислород в городе есть.
Кличко отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни — невакцинированные пациенты.
Напомним, что локдаун в Киеве ввели с 1 ноября.
Лицам, которые не имеют covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, запрещено посещать: заведения общественного питания; гостиницы; учреждения соцзащиты.
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