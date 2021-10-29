В сентябре и октябре Apple сократила объемы выпуска iPad на 50 % ради iPhone

Руководство Apple на недавнем отчётном мероприятии предупредило, что компания не только прогнозирует упустить выручку в сумме более $6 млрд по итогам текущего квартала из-за дефицита компонентов, но и сократить реализацию планшетов.

Фактически, как утверждают источники, подобные меры принимаются уже с сентября, а необходимые компоненты направляются на оснащение семейства iPhone 13.

По информации Nikkei Asian Review, контрактные производители планшетов Apple на сентябрь и октябрь уже получили сокращённые в два раза объёмы заказов. Данная мера стала вынужденной реакцией Apple на дефицит компонентов и высокий спрос на смартфоны нового семейства. Поскольку часть компонентов планшеты и смартфоны Apple делят между собой, компания имеет возможность оптимизировать распределение ресурсов. Кроме того, как добавляет источник, часть комплектующих, которые изначально предназначались для более старых моделей iPhone, также направляются на нужды выпуска iPhone 13.

По мнению экспертов, подобное поведение Apple легко объяснить, ведь пик спроса на новое семейство смартфонов приходится на первые месяцы после анонса. Компания способна продавать около 200 млн смартфонов в год, а планшетов продаётся существенно меньше, хотя из-за пандемии объёмы реализации iPad и росли быстрее рынка, а также позволили укрепить позиции Apple в сегменте планшетов.

В то же время, за прошлый фискальный год компания увеличила выручку от реализации смартфонов на 39 %, а профильная выручка снова превысила долю в 50 % от совокупной, поэтому важность последней товарной категории для Apple сложно отрицать. Сейчас новые клиенты, намеревающиеся приобрести iPad, на многих географических рынках вынуждены ожидать получения заказа не менее шести недель.