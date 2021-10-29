Госбюджет в октябре снова недовыполнили по расходам

Правительство несмотря на перевыполнение поступлений в государственный бюджет продолжает отставать по расходам в январе-октябре на 7,3%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, в октябре 2021 года в общий фонд госбюджета поступило 78,8 млрд грн, или +2,3% к плану (+1,7 млрд грн).

Из них половина – налоговые поступления от ГНС объемом 38,6 млрд грн (+3,3% к плану октября, или +1,2 млрд грн). Больше всего получено от налога на добавленную стоимость (14,4 млрд грн) и налога на доходы физлиц и военного сбора (11,7 млрд грн).

Таможня обеспечила поступления в общий фонд в 37 млрд грн (+1,5% к росписи). Из них 34,5 млрд грн налога на добавленную стоимость, 2,3 млрд грн – ввозной пошлины.

В целом за январь-октябрь в общий фонд поступило 862,1 млрд гривен, из которых 488,2 млрд грн налогов от ДПС и еще 321,6 млрд грн – от Гостаможслужбы.

Также за 10 месяцев в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования поступило 280,6 млрд грн от Единого соцвзноса (из них 30,3 млрд грн в октябре).

Расходы за это время составили 921,5 млрд грн, их недовыполнили на 7,3% от плана. Финансирование соцрасходов, расходов на оборону и обслуживание долга и субвенции местным бюджетам производилось полностью.

Общий фонд государственного бюджета сведен с дефицитом в размере 54,5 млрд грн при росписи в 160,9 млрд гривен.

Недовыполняет правительство и план заимствований в общий фонд: они составляли 401,7 млрд грн или 76,6% росписи. В частности, от внутренних госзаймов бюджет получил 282,9 млрд грн, в том числе 2,4 млрд долларов и 418,1 млн евро.

Кроме этого, был проведен выпуск ОВГЗ на 1,8 млрд грн для дальнейшего их обмена на акции “Экспортно-кредитного агентства” ради его докапитализации.

От внешних источников бюджет привлек 117 млрд грн, больше всего – 48,2 млрд грн (1,75 млрд долл.) путем размещения 8-летних ОЗДП под 6,876% годовых и их доразмещения с доходностью 6,30%.

Кроме того, в сентябре правительство получило 37,9 млрд грн (1,0 млрд СПЗ) от распределения 650 млрд долларов средств МВФ.

На погашение государственного долга направлено 391,8 млрд грн (97% плана), платежи по обслуживанию – 116,6 млрд грн (92,9% от плана). Напомним, что сентябрь был пиковым месяцем для выплат по долгу.