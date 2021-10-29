Цукерберг рассказал о создании роботизированной кожи для «метавселенной»

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его команда совместно с учеными из Университета Карнеги-Меллона создала роботизированную кожу для обеспечения эффекта физического взаимодействия в новой «метавселенной».
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Новые исследования искусственного интеллекта направлены на понимание мира через прикосновение. Мы разработали сенсорный датчик высокого разрешения и совместно с Университетом Карнеги-Меллона создали тонкую роботизированную кожу», – написал Цукерберг.
По его словам, эта разработка стала шагом навстречу «реалистичным виртуальным объектам и физическому взаимодействию в метавселенной».
Напомним, в конце октября Цукерберг объявил об изменении имени компании – она будет называться Meta.
Во время онлайн-презентации Цукерберг заявил, что его корпорация отныне будет сосредотачиваться на разработке новой расширенной виртуальной платформы.
Он подчеркнул, что цель новой платформы заключается в реализации «метавселенной», основанной на программных продуктах, сервисах и устройствах, которые будут воспроизводить виртуальную реальность. Каждый пользователь может создавать свое рабочее пространство в виртуальном мире, общаться в таких «комнатах» с друзьями, а также посещать вполне реальные события, например, концерты – через VR-технологии. При этом, пользователи смогут выбирать свои аватары, чтобы подчеркнуть собственную сущность.
Как отметил Цукерберг, метавселенная – это также о сохранении экологии, поскольку людям не нужно будет ежедневно ездить на работу или по другим делам, в том числе в командировки на встречи с зарубежными коллегами. Своего рода, это улучшенное решение реалистичных коммуникаций для удаленной работы.
Разработчики также утверждают, что новый продукт может расширить возможности для людей, которые занимаются продажей собственной продукции. Ведь в виртуальном режиме они смогут представить свой товар на расстоянии, а также в условиях карантинных ограничений.
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