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Стоимость проезда в маршрутках Киевщины не будут повышать до конца года — перевозчики

Стоимость проезда в маршрутках Киевщины не будут повышать до конца года — перевозчики

Пассажиропоток в общественном транспорте Киевской области, которая находится в «красной» зоне, уменьшился на 20%, но повышения стоимости проезда не будет до конца года.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил руководитель Ассоциации автоперевозчиков Киевщины Алексей Павленко.

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«На пригородных перевозках Киева значительно снизился пассажиропоток, он упал ориентировочно на 20%, но надеемся, что ситуация стабилизируется, потому что люди вакцинируются и у них будут COVID-сертификаты или другие необходимые документы для проезда», — сказал Павленко.

Он добавил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киевщины произошло раньше, в этом году цена проезда больше не будет расти.

Напомним, в сентябре стоимость проезда на Киевщине выросла в среднем на 10−15%.

По материалам Укринформ
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