Эксперт дал советы владельцам земли, которые хотят продать участки

Начальник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко советует украинцам перед продажей земельного участка узнать реальную его стоимость и в договоре купли-продажи указывать все условия сделки.

Такое мнение он высказал в эфире Оbozrevatel TV.

«У нас украинцы довольно-таки умная нация, и мы тоже видим по количеству, что миллион человек не использует свои паи, но сделок за три месяца только порядка 28 тысяч. О чем это говорит — то есть нет очередей к нотариусам, чтобы в принципе продать эту землю», — отметил Миненко.

По его словам, сейчас в Украине более 6 тысяч нотариусов, соответственно — рынок нотариальных услуг весьма диверсифицирован.

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Также Миненко дал несколько советов владельцам земли сельскохозяйственного назначения, которые хотят ее продать.

«Если вы хотите продать, у вас есть необходимость продажи вашего земельного участка сельскохозяйственного назначения, узнайте его реальную стоимость. Указывайте реальную стоимость в договорах, чтобы потом не было нареканий, потому что расчет происходит исключительно в безналичной форме. Если в договоре написано, что земельный участок продается за 100 тысяч гривен, нотариусу нужна платежка на 100 тысяч гривен. Если после того, как вы выйдете от нотариуса, вам еще обещали дополнительно в карман положить, чтобы не облагать налогом, еще 100 тысяч гривен, вы должны понимать, что вы эти деньги можете не получить. Поэтому нужно все условия предусматривать в договоре, цена должна быть реальная, и вы будете максимально защищены», — подчеркнул Миненко.

Кроме того он посоветовал землевладельцам привести в соответствие все документы на землю. Если человек не может самостоятельно заниматься оформлением соответствующих документов, он может оформить доверенность на другое лицо.

Миненко отметил, что пай становится земельным участком, когда происходит регистрация права собственности.

«В настоящее время регистрация права собственности происходит в государственном реестре вещных прав, и кадастровый номер назначается государственным земельным кадастром. Кадастровый номер — это вроде как индивидуальный номер земельного участка, по которому он и учитывается. Потому что, как правило, земли сельскохозяйственного назначения не имеют адреса, они находятся в массиве, в рамках поля. Там есть исключительно кадастровый номер и площадь этого земельного участка. И вы их можете отследить самостоятельно, потому что государственный земельный кадастр есть в публичном доступе, и вы можете ввести туда ваш кадастровый номер и увидеть, какой именно клочок поля есть в вашей собственности. Если у вас нет этого кадастрового номера или ваша земля не находится в государственном реестре вещных прав, советую обязательно внести ее в этот реестр, потому что так же это защита от действий мошенников», — рассказал Миненко.

В то же время он посоветовал владельцам земельных участков не спешить с их продажей.

«Кому очень быстро нужны определенные средства, определенные обстоятельства, возможно, стоит продавать. Но если вы можете подождать, я бы советовал подождать, потому что земля — это тот ресурс, который ограничен в стране, и он точно будет дорожать», — считает Миненко.