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170 тыс. грн или 3 года тюрьмы: наказание за подделку COVID-сертификатов

170 тыс. грн или 3 года тюрьмы: наказание за подделку COVID-сертификатов

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности 2 ноября поддержал «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок» № 6084.

Finance.ua как портал, заботящийся о вашем кошельке, узнал подробности.

Законопроект предусматривает установить такое наказание:

  • за использование заведомо поддельных документов о вакцинации — штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн;
  • изготовление COVID-сертификатов с целью сбыта и сбыт поддельных документов — штраф 85−170 тыс. грн или лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, Кабинет министров разрешил отстранять от работы непривитых от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Для этого правительство приняло постановление, которым окончательно утверждается перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна.

Отстраненным от работы людям зарплата выплачиваться не будет. По законодательству, заработная плата начисляется за выполненную работу. А поскольку отстраненный сотрудник выполнять ее не может, то, соответственно, и денег ему платить не за что.

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По материалам Finance.UA
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