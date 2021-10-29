170 тыс. грн или 3 года тюрьмы: наказание за подделку COVID-сертификатов

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности 2 ноября поддержал «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок» № 6084.
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Законопроект предусматривает установить такое наказание:
Напомним, Кабинет министров разрешил отстранять от работы непривитых от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Для этого правительство приняло постановление, которым окончательно утверждается перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна.
Отстраненным от работы людям зарплата выплачиваться не будет. По законодательству, заработная плата начисляется за выполненную работу. А поскольку отстраненный сотрудник выполнять ее не может, то, соответственно, и денег ему платить не за что.
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