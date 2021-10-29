С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - Минсоцполитики

С января следующего года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на начало собственного бизнеса.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей (Рука помощи).
По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, на реализацию этой программы в проекте госбюджета на следующий год планируется около 100 млн грн.
Прогнозы министерства. Государственная инвестиция в программу стимулирования занятости малообеспеченных уже в первый год может помочь создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий.
«Новая бюджетная программа – это новые возможности для территориальных общин, для занятости населения, создания новых рабочих мест, пополнения местного бюджета налогами от новых бизнесов, привлечения дополнительных инвестиций в общину, – сказала Марина Лазебная. – И кто, как не руководители общин, лучше знают своих жителей и понимают, кто из них имеет талант к предпринимательской деятельности. Государство поможет каждому безработному из семьи малообеспеченных, который хочет открыть собственное дело».
Условия программы:
В каких случаях можно не возвращать помощь государству. Если сумма уплаченных налогов превысила сумму предоставленной финансовой помощи, или если предприниматель трудоустроит в первый год своей работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению центра занятости.
Кто может принять участие в программе:
Как получить помощь на открытие собственного дела:
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