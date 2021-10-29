С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - Минсоцполитики

С января следующего года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на начало собственного бизнеса.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей (Рука помощи).

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, на реализацию этой программы в проекте госбюджета на следующий год планируется около 100 млн грн.

Прогнозы министерства. Государственная инвестиция в программу стимулирования занятости малообеспеченных уже в первый год может помочь создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий.

«Новая бюджетная программа – это новые возможности для территориальных общин, для занятости населения, создания новых рабочих мест, пополнения местного бюджета налогами от новых бизнесов, привлечения дополнительных инвестиций в общину, – сказала Марина Лазебная. – И кто, как не руководители общин, лучше знают своих жителей и понимают, кто из них имеет талант к предпринимательской деятельности. Государство поможет каждому безработному из семьи малообеспеченных, который хочет открыть собственное дело».

Условия программы:

государственная помощь на начало собственного бизнеса является беспроцентной и составит до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн);

эти средства предоставляются в безналичной форме и могут использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов;

через три года предпринимательской деятельности помощь нужно вернуть. Но возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.

В каких случаях можно не возвращать помощь государству. Если сумма уплаченных налогов превысила сумму предоставленной финансовой помощи, или если предприниматель трудоустроит в первый год своей работы еще двух безработных членов малообеспеченных семей по направлению центра занятости.

Кто может принять участие в программе:

неработающие малообеспеченные, получающие государственную социальную помощь малообеспеченным семьям и зарегистрированные как безработные.

Как получить помощь на открытие собственного дела:

нужно обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства;

в центр занятости необходимо подать справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела;

разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по началу и ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение;

после рассмотрения бизнес-плана и положительного решения региональной комиссии участник программы должен в течение 30 дней зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо и заключить договор о предоставлении финансовой помощи с региональным центром занятости и центром занятости по месту жительства;

или юридическое лицо и заключить договор о предоставлении финансовой помощи с региональным центром занятости и центром занятости по месту жительства; для получения финансовой помощи нужно предоставить в центр занятости счет и договор, заключенный между участником и поставщиком оборудования и материалов, необходимых для основания собственного дела. Оплата расходов производится региональным центром занятости на основании этих документов.

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