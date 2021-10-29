Украина полностью интегрировалась в общеевропейскую систему платы за аэронавигацию

Украина с 1 ноября присоединилась к Общей системе маршрутных сборов Евроконтроля.

Как сообщили в госпредприятии Украэрорух, это стало завершающим этапом инкорпорирования европейских практик в области аэронавигации и позволило внедрить в Украине европейскую систему взаимодействия в аэронавигационной сфере.

«Украинская аэронавигация теперь полностью интегрирована в общеевропейскую систему. Наконец завершился процесс, который длился 17 лет», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, новая система формирования ставок и оплаты за авианавигационное обслуживание делает невозможным накопление долгов авиаперевозчиков за пользование услугами Украэроруха.

В самом Украэрорухе отметили, что взимание платы за аэронавигационные услуги на маршруте в воздушном пространстве Украины от украинских и зарубежных авиакомпаний будет производиться через Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля (Central Route Charges Office — CRCO).

По данным Украэроруха, в процессе техинтеграции была проведена масштабная работа по приведению национальной базы расходов в соответствие к требованиям и принципами Евроконтроля и ИСАО, адаптирована национальная нормативно-правовая база в сфере аэронавигации к европейским стандартам, обеспечено соответствие операционных и технических процедур формата Евроконтроля, начат диалог с международными организациями и авиакомпаниями на платформе Евроконтроля.

Руководитель Украэроруха Андрей Ярмак также рассказал, что с 2021 года Украина выдвинула инициативу о создании двух зон взыскании платы за аэронавигацию на маршруте: в воздушном пространстве над материковой частью Украины (charging zone «Ukraine») и в международном воздушном пространстве над открытыми водами отдельных районов Черного моря, где право обслуживания воздушного движения делегировано Украине (charging zone «Ukraine South»). Соответствующее решение было согласовано странами-членами Евроконтроля в конце прошлого года и продолжит действовать в рамках технической интеграции.

Украина стала членом Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) 1 мая 2004 года. Однако все это время оставалась единственной страной, которая не была присоединена к общей системе маршрутных сборов, что делало невозможным транспарентный и эффективный порядок расчетов за предоставленные провайдером аэронавигационные услуги, добавили в Украэрорухе.