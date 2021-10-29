Конкурент Tesla выходит на IPO и хочет привлечь до $9,6 млрд

Стартап по производству электромобилей Rivian планирует выйти на IPO и установить цену на акции до $62 за штуку, в результате чего оценка составит около $55 млрд, передает CNBC.
В соответствии с измененным проспектом, поданным компанией в Комиссию по ценным бумагам (SEC), стартап нацелен на рыночную оценку $54,6 млрд.
Компания планирует предложить 135 миллионов акций по цене от $57 до $62 за штуку с возможностью для андеррайтеров купить в 20,25 миллиона дополнительных акций. Если андеррайтеры воспользуются опционом, компания получит до $9,6 млрд.
Ранее источники издания сообщали, что компания будет добиваться оценки более $60 млрд.
Как пишет The Wall street Journal, компания начнет торговаться на бирже Nasdaq на следующей неделе под тикером RIVN.
Во время подготовки к выходу Rivian на IPO стало известно, что около 20% компании принадлежит Amazon.
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