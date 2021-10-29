Инвестиции для начинающих: что инвестору учесть на старте

Прежде чем начать инвестировать, сперва нужно понять, для чего вы инвестируете: ваши финансовые цели, понимание горизонта планирования, сколько времени требуется. Важно также осознавать подверженность рискам.
Об этом во время конференции Жить на проценты рассказал инвестиционный консультант, практик, управляющий активами 1st Family Office Василий Матий.
По его мнению, в инвестициях очень важно удачно начать. Поэтому, чтобы правильно выбрать инвестиционные активы в свой портфель, нужно понимать их особенности:
Одно из основных правил инвестиций — это диверсификация.
Уровни диверсификации
Как отмечает эксперт, инвестору следует распределять свой капитал таким образом, чтобы он был размещен в разных странах. Это будет безопаснее.
В какие активы можно инвестировать:
“Если говорить об облигациях, то они могут быть представлены для украинского инвестора государственными облигациями, корпоративными облигациями отечественных эмитентов, евробондами (это украинские облигации, которые торгуются на внешних биржах), и облигационными ETF (инвестор получает дивиденды, которые равняются общему купонному периоду от тех облигаций, которые находятся в этом фонде)”, – добавляет инвестиционный консультант.
По мнению Матия, для начинающего инвестора преимущество облигаций еще и в том, что это прогнозируемый фиксированный денежный поток.
Также есть прямые инвестиции:
Кроме того, эксперт объяснил, по какому принципу нужно создавать инвестиционный портфель:
“Важно стараться достигать такого понятия, как отрицательная корреляция. Это когда из-за определенных рыночных ситуаций стоимость одного актива в вашем инвестиционном портфеле падает, то нужно, чтобы другой актив рос”.
Также в комментарии Finance.ua он сказал, что начинать инвестировать можно с 2 тыс. долларов.
“Эти $2 тысячи можно проинвестировать в государственные облигации, а также в зарубежные ценные бумаги. Также в портфеле можно иметь такой актив как недвижимость, но он должен занимать не более 30%. 10% от своего актива можно инвестировать в криптовалюту, но при условии, если есть финансовая подушка и есть более консервативные инструменты. Насчет подушки безопасности, то если человек до 35 лет, то сбережений ему должно хватить на три месяца жизни, а если старше, то на 6 месяцев”, – отметил управляющий активами 1st Family Office.
Важно, по его словам, чтобы доходность, рискованность и ликвидность были сбалансированы.
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