monobank запускает новую услугу

monobank запускает в своем приложении новую услугу для детей.
Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в Facebook.
«Важнейший апдейт приложения mono. Мы получили эксклюзивные права на осуществление денежных переводов от Зубной феи и Санты», — пишет Гороховский.
Что это значит. Теперь в обновленной версии приложения, когда родители выбирают перевод на карту ребенка, которая подвязана к ним, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя «Зубную фею» или «Санту» и тогда у ребенка в выписке подарок придет непосредственно от них.
Гороховский также напомнил, что оба родителя могут подвязать себе в приложение карту своего ребенка и видеть траты по ней.
Инфографика: facebook.com/oleg.gorohovsky
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