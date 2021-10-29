monobank запускает новую услугу

monobank запускает в своем приложении новую услугу для детей.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в Facebook.

«Важнейший апдейт приложения mono. Мы получили эксклюзивные права на осуществление денежных переводов от Зубной феи и Санты», — пишет Гороховский.

Что это значит. Теперь в обновленной версии приложения, когда родители выбирают перевод на карту ребенка, которая подвязана к ним, в комментариях к платежу можно выбрать отправителя «Зубную фею» или «Санту» и тогда у ребенка в выписке подарок придет непосредственно от них.

Гороховский также напомнил, что оба родителя могут подвязать себе в приложение карту своего ребенка и видеть траты по ней.



Инфографика: facebook.com/oleg.gorohovsky

Справка Finance.ua:

с 13.12.2021 все карточки monobank в злотых будут закрыты

monobank запускает в своем приложении e-Sim от lifecell. С помощью e-sim все пользователи смогут пользоваться сразу двумя SIM -картами: физической и виртуальной;