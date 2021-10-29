Деньги на пенсию: эксперт рассказала, во что могут инвестировать НПФ

Заявления представителей правительства о том, что без накоплений в НПФ не стоит рассчитывать на пенсию спровоцировали обсуждение этой темы среди людей и в медиа. В правительстве и в парламенте идут дискуссии о том, в каком виде запускать второй уровень пенсионной реформы — обязательные пенсионные накопления.
А тем временем украинцы ищут способы защитить свои сбережения от растущей инфляции. И все больше проявляют интерес к финансовым инструментам долгосрочных накоплений.
Практические советы на эту тему имели возможность услышать более 1 тыс. участников конференции Жить на проценты, которая состоялась 30 ноября в Киеве.
Эксперты финансовой сферы обсудили перспективы американского фондового рынка, новые возможности, которые создает открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине, а среди наиболее простых и доступных для начинающих отметили покупку ОВГЗ и открытие счета в негосударственном пенсионном фонде.
О том, как сегодня развивается рынок НПФ и какие регуляции могут придавать инвесторам уверенность в надежной защите пенсионных накоплений, рассказала участникам конференции председатель совета НПФ «Взаємодопомога» от компании Лига Пенсия Ольга Бондаренко.
«К сожалению, негосударственные пенсионные фонды в Украине столкнулись с такой ситуацией, что все негативные факторы, которые происходили на финансовом рынке, сформировали большой пул недоверия людей ко многим инвестиционным инструментам. Инвестиции в НПФ — это достаточно новый инструмент, поэтому естественно, что каждый инвестор его воспринимает осторожно и настороженно», — заявила эксперт.
Опыт других стран. Зато в развитых странах Европы и Соединенных Штатах Америки, такой шаг уже давно является нормой: там молодые люди после окончания высшего учебного заведения при устройстве на работу обязательно открывают пенсионные счета, говорит Бондаренко.
«Независимо от того, какие вы будете выбирать стратегии, фонды, ставить цели — накопить на авто или на недвижимость, — основой вашего инвестиционного портфеля должен быть пенсионный счет, который нужно открывать еще с 20−25 лет, — считает Бондаренко. — НПФ кажется сложным для начинающих, но если изучить эту тему, то он очень надежный и прозрачный. Я считаю, что нет более прозрачного инвестиционного инструмента, чем негосударственные пенсионные фонды».
В чем это проявляется? По ее словам, прозрачность НПФ заключается в том, что такие фонды имеют жесткие законодательные требования к формированию инвестиционного портфеля.
«То есть мы не можем ту тысячу гривен, которую вы решили ежемесячно вкладывать на свой пенсионный счет, инвестировать в какой-то один инструмент. У нас есть обязательства диверсифицировать эти деньги», — рассказала Бондаренко.
Требования к диверсификации активов НПФ установлены ЗУ «О негосударственном пенсионном обеспечении» и содержат четкие ограничения относительно доли активов, которую фонд может инвестировать в каждый из инструментов:
«Таким образом НПФ надежно защищает ваш ресурс и на начальном этапе, когда вы еще не разобрались в инвестиционном рынке, это является лучшим инструментом, чтобы максимально осторожно начать двигаться в направлении инвестиций», — посоветовала председатель совета НПФ «Взаємодопомога».
Заметим, что, откладывая средства на пенсионный счет, есть возможность получить налоговую скидку. Правда, вернуть 18% от общей суммы годового взноса в НПФ могут только плательщики НДФЛ — то есть граждане, которые являются официально трудоустроенными.
Если вы пропустили конференцию “Жить на проценты”, записи выступлений можно приобрести по этой ссылке.
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