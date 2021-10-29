Минэнерго перечислило более 670 миллионов на зарплаты шахтерам

Министерство энергетики 1 ноября перечислило 671,4 млн гривен на выплату зарплаты работникам государственных шахт.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также на выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года», — уточнили в Минэнерго.
Отмечается, что указанная сумма — это часть средств, которые были выделены в соответствии с изменениями в госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам. Еще 335,8 млн грн предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.
Как сообщалось, сейчас Кабинет Министров ожидает увеличения добычи угля украинскими шахтами.
В январе-сентябре в Украине добыто 21,816 млн тонн угля, что на 6,5% превышает плановый показатель добычи. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года добыча угля увеличилась на 787,8 тыс. тонн.
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