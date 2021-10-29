Госбюджет получил свыше 2,3 млрд грн от растаможки евроблях

Украинцы по состоянию на 1 ноября успели растаможить более 66 тыс. автомобилей на еврономерах. До конца льготного 180-дневного периода (10 ноября) осталось 9 дней. При этом общее количество евроблях в Украине, по подсчетам экспертов, превышает 500 тыс. авто.
Как сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы, в госбюджет поступило свыше 2,3 млрд грн от растаможивания авто на иностранной регистрации. После 10 ноября льготные условия будут действовать еще 90 дней, но исключительно для военнослужащих, которые полгода провели на территории ООС.
Напомним, владельцы автомобилей на европейских номерах сталкиваются с проблемами даже после растаможки «еврономеров».
Основная проблема у владельцев авто на «еврономерах» возникает уже после растаможки, на этапе постановки машины на учет, если в ходе прохождения экспертной проверки на кузове машины выявляются повреждение или полное отсутствие VIN-кода.
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