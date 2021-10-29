Межбанк: ОВГЗ, текучка и крупные игроки

Во вторник ситуация на валютном рынке Украины изменится. Фактор «первого дня месяца» уже вчера отыграл своё и сегодня клиенты и сами банки войдут в свой обычный деловой ритм. Это увеличит статистику торгов и по прогнозам Finance.ua, объем операций на торгах сегодня составит порядка $ 130−195 млн при заключении до 450−630 сделок.
Во вторник уже активизируются как покупатели (в основном импортеры энергоносителей, крупные продуктовые сети и магазины электроники), так и продавцы (аграрии и металлурги). У первых продолжается постепенный рост цен на нефть, дизтопливо и бензин, а также нужно готовиться к «черной пятнице», у вторых — нехватка гривны для финансирования своих текущих производственных затрат, а также наступает период расчета с персоналом по итогам октября.
Частично и покупатели, и продавцы сделают поправку и на введение «красных» ограничений в большинстве областей Украины и Киеве. Они пока полностью не понимают, как потребитель отреагирует на происходящее и поэтому предпочтут запастись товарами наперед, так как сколько это продлится — пока не знает никто. Кто может — еще больше уйдет в интернет-продажи, но по многим направлениям бизнеса это мало реально. В итоге, спрос и предложение валюты на межбанке опять будет зависеть от действий и решений крупнейших игроков.
Кроме того, сегодня очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. На момент написания статьи чиновники почти ничего не переиграли после консультаций с первичными дилерами и выставили 6 видов гривневых облигаций на сроки от 175 до 1652 дня. С ограничением по 3 млрд гривен только на срок 406 и 441 день, но сняли при этом ограничение в 500 млн гривен на короткие бумаги на 175 дней. Это говорит о том, что они делают ставку на продажу как самых коротких по сроку ОВГЗ, так и наиболее длинных на 1092 и 1652 дня.
По нашему прогнозу, 2 ноября Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 9,7% до 12,75% годовых в зависимости от их сроков при общем объеме продажи в пределах эквивалента от 3,9 до 8,1 млрд гривен.
Нацбанку уже вряд ли удастся отсидеться в стороне и скорее всего НБУ придется выходить со стандартной покупкой $ 5 млн, чтобы показать рынку свое «видение» приемлемого курса на этот день. А затем уже, в случае необходимости — уже и во второй раз с долгоиграющей интервенцией.
Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua во вторник 2 ноября будут в пределах: доллар — коридор 26,20 — 26,45 грн, евро — коридор 30,40 — 30,65 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,30 / 26,32
евро — 30,46 / 30,47
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