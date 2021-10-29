В НБУ оценили влияние урожая на ВВП

Согласно инфляционному ежеквартальному отчету Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта за период 2021 году составит 0,8 процентного пункта.
Отмечается, что в Украине, по прогнозам аналитиков, ожидается очередной рекорд урожая зернобобовых и зерновых культур.
Исходя из данных, полученных НБУ, хороший урожай играет существенную роль в развитии и восстановлении экономики страны после ее заметного падения из-за коронавирусного кризиса. К тому же роль сельского хозяйства растет в экономической отрасли Украины благодаря растениеводству.
Из-за значительного урожая в нынешнем году улучшатся также смежные виды деятельности, среди которых транспорт, торговля, пищевая промышленность и другие. Также это обеспечивает стабильную выручку от регулярных экспортных поставок.
Однако, несмотря на очередной рекорд урожая и рост продуктивности растениеводства, аграрный сектор по-прежнему имеет ряд существующих и нерешенных вопросов. А именно недостаточность инвестирования и уязвимость к климатическим изменениям на высоком уровне.
Ранее мы сообщали о наибольшем урожае гречки, о котором отчитывались в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Также мы писали о том, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит четыре законопроекта, связанные с аграрным сектором страны.
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