В НБУ оценили влияние урожая на ВВП

Согласно инфляционному ежеквартальному отчету Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта за период 2021 году составит 0,8 процентного пункта.

Отмечается, что в Украине, по прогнозам аналитиков, ожидается очередной рекорд урожая зернобобовых и зерновых культур.

Исходя из данных, полученных НБУ, хороший урожай играет существенную роль в развитии и восстановлении экономики страны после ее заметного падения из-за коронавирусного кризиса. К тому же роль сельского хозяйства растет в экономической отрасли Украины благодаря растениеводству.

Из-за значительного урожая в нынешнем году улучшатся также смежные виды деятельности, среди которых транспорт, торговля, пищевая промышленность и другие. Также это обеспечивает стабильную выручку от регулярных экспортных поставок.

Однако, несмотря на очередной рекорд урожая и рост продуктивности растениеводства, аграрный сектор по-прежнему имеет ряд существующих и нерешенных вопросов. А именно недостаточность инвестирования и уязвимость к климатическим изменениям на высоком уровне.

Ранее мы сообщали о наибольшем урожае гречки, о котором отчитывались в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Также мы писали о том, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит четыре законопроекта, связанные с аграрным сектором страны.