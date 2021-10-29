0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

В НБУ оценили влияние урожая на ВВП

В НБУ оценили влияние урожая на ВВП

Согласно инфляционному ежеквартальному отчету Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта за период 2021 году составит 0,8 процентного пункта.

Отмечается, что в Украине, по прогнозам аналитиков, ожидается очередной рекорд урожая зернобобовых и зерновых культур.

Исходя из данных, полученных НБУ, хороший урожай играет существенную роль в развитии и восстановлении экономики страны после ее заметного падения из-за коронавирусного кризиса. К тому же роль сельского хозяйства растет в экономической отрасли Украины благодаря растениеводству.

Из-за значительного урожая в нынешнем году улучшатся также смежные виды деятельности, среди которых транспорт, торговля, пищевая промышленность и другие. Также это обеспечивает стабильную выручку от регулярных экспортных поставок.

Однако, несмотря на очередной рекорд урожая и рост продуктивности растениеводства, аграрный сектор по-прежнему имеет ряд существующих и нерешенных вопросов. А именно недостаточность инвестирования и уязвимость к климатическим изменениям на высоком уровне.

Ранее мы сообщали о наибольшем урожае гречки, о котором отчитывались в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Также мы писали о том, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит четыре законопроекта, связанные с аграрным сектором страны.

По материалам Первый деловой
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.