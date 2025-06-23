Фрахт из Одессы опустился до уровней «на грани безубыточности» для владельцев судов — Finance.ua
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Фрахт из Одессы опустился до уровней «на грани безубыточности» для владельцев судов

Казна и Политика
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Зерновые маршруты из Украины несколько пострадают от повышения Турцией тарифа за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
Об этом в своей колонке для АgroТimes рассказал аналитик зернового рынка, УкрАгроКонсалт Максим Харченко.
Он напомнил, что Босфор — единственный выход для Украины к Средиземному морю и основным рынкам сбыта зерна, поэтому дополнительные расходы могут немного поднять общую фрахтовую цену.
«Впрочем, учитывая нынешнее депрессивное состояние рынка, часть тяжести могут взять на себя судовладельцы в виде снижения маржи, если спрос на перевозку остается слабым», — заметил Максим Харченко.
Аналитик напомнил, что в первой половине 2025 года наблюдалось незначительное снижение фрахтовых ставок (Handysize Одесса-Италия упали с ~$17 до $15−16/т) из-за избытка свободного флота, но тенденция может развернуться после сбора нового урожая.
«Украина в 2024/25 МГ существенно сократила экспорт зерна из-за летней засухи 2024 года и уменьшения площадей в результате войны. Меньше зерна — меньше рейсов, и судовладельцы вынуждены конкурировать за груз, часто снижая цену фрахта. Именно это наблюдалось в 2024—2025 годах: рынок Черного моря был перенасыщен свободным тоннажем, поэтому ставки упали до исторических минимумов. По оценкам, фрахт из Одессы опустился до уровней „на грани безубыточности“ для владельцев судов, что заставило некоторых судовладельцев покинуть регион или ставить суда в простой», — добавил Максим Харченко.
По материалам:
agrotimes.ua
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