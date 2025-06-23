Более 9,4 млн долл.: Новая Зеландия объявила о пакете помощи Украине — Finance.ua

Более 9,4 млн долл.: Новая Зеландия объявила о пакете помощи Украине
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и глава МИД страны Уинстон Питерс объявили о новом пакете поддержки Украины в размере 16 млн новозеландских долларов (более 9,4 млн долларов США), пишет bukvy.org.
«Новая Зеландия солидарна с Украиной. Ее оборонительная война идет уже четвертый год, и наше осуждение незаконного полномасштабного вторжения россии остается неизменным», —
заявил Лаксон.
Согласно информации, Новая Зеландия внесет вклад в размере 4 млн новозеландских долларов ($2,3 млн) в два многонациональных фонда, которые оказывают летальную и нелетальную военную помощь Украине: фонд миссии НАТО по безопасности и тренировке для Украины (NSATU) и «Коалиции дронов» для Украины под руководством Великобритании и Латвии.
Новая Зеландия выделит 7 млн новозеландских долларов ($4,1 млн) на дальнейшую гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта общинам в Украине и 1 млн новозеландских долларов ($593 тыс.) для украинцев, перемещенных в соседние страны.
Новый пакет помощи объявлен вслед за недавно введенными санкциями, направленными против российского теневого флота и других лиц, способствующих российской войне в Украине.
«Очень важно, чтобы международное сообщество продолжало давить на россию, чтобы та прекратила войну и присоединилась к усилиям для достижения справедливого и длительного мира в Украине», — резюмировал Питерс.
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