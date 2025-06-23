Более 9,4 млн долл.: Новая Зеландия объявила о пакете помощи Украине — Finance.ua

Более 9,4 млн долл.: Новая Зеландия объявила о пакете помощи Украине Сегодня 15:27 — Казна и Политика

Более 9,4 млн долл.: Новая Зеландия объявила о пакете помощи Украине

16 млн новозеландских долларов (более 9,4 млн долларов США), пишет Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и глава МИД страны Уинстон Питерс объявили о новом пакете поддержки Украины в размерепишет bukvy.org

«Новая Зеландия солидарна с Украиной. Ее оборонительная война идет уже четвертый год, и наше осуждение незаконного полномасштабного вторжения россии остается неизменным», — заявил Лаксон.

Согласно информации, Новая Зеландия внесет вклад в размере 4 млн новозеландских долларов ($2,3 млн) в два многонациональных фонда, которые оказывают летальную и нелетальную военную помощь Украине: фонд миссии НАТО по безопасности и тренировке для Украины (NSATU) и «Коалиции дронов» для Украины под руководством Великобритании и Латвии.

Новая Зеландия выделит 7 млн ​​новозеландских долларов ($4,1 млн) на дальнейшую гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта общинам в Украине и 1 млн новозеландских долларов ($593 тыс.) для украинцев, перемещенных в соседние страны.

Новый пакет помощи объявлен вслед за недавно введенными санкциями, направленными против российского теневого флота и других лиц, способствующих российской войне в Украине.

«Очень важно, чтобы международное сообщество продолжало давить на россию, чтобы та прекратила войну и присоединилась к усилиям для достижения справедливого и длительного мира в Украине», — резюмировал Питерс.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.