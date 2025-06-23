НБУ хочет завершить адаптацию финсектора к стандартам ЕС за два года — Finance.ua
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НБУ хочет завершить адаптацию финсектора к стандартам ЕС за два года

Казна и Политика
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НБУ хочет завершить адаптацию финсектора к стандартам ЕС за два года
НБУ хочет завершить адаптацию финсектора к стандартам ЕС за два года
Показатель соответствия украинского финансового сектора требованиям Европейского Союза составляет 75−77%.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в эфире телемарафона, передает «Интерфакс-Украина».
По словам Пышного, независимые замеры показали, что уровень эквивалентности украинского финсектора уже превышает 75%. До 2027 года НБУ планирует завершить имплементацию всех необходимых изменений, чтобы добиться максимального соответствия европейскому регуляторному полю.
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Глава НБУ подчеркнул, что адаптация к стандартам ЕС это не просто «выполнение требований», а сложная работа с учетом постоянных изменений в самом Евросоюзе. В частности, в настоящее время в ЕС идет обсуждение новой волны дерегуляции, направленной на повышение конкурентоспособности.
«Регуляция — это смарт-архитектура. И чтобы она работала эффективно, нужно учитывать уникальный опыт Украины», — отметил Пышный.
Глава НБУ добавил, что определенные правовые и институциональные элементы еще требуют имплементации. В ближайшее время Нацбанк вынесет соответствующие предложения в Верховную Раду.
«У нас есть несколько вызовов, в частности, необходимость поскорее имплементировать все европейские нормы до 2027 года», — подчеркнул Пышный.
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Напомним, после вступления в Украину членства в Европейском Союзе Национальному банку Украины предстоит изменить курсообразующую валюту с доллара на евро. «Доллар для нас — курсообразующая валюта. Большинство показателей, которыми оперирует НБУ, учитываются в долларах. Но наше будущее — членство в Евросоюзе. Обретая его, мы обязуемся в еще более далеком будущем перейти на евро. Когда мы будем в ЕС, конечно, основные наши показатели внешнего сектора будут учитываться в евро», — заявил заместитель председателя правления НБУ Сергей Николайчук.
Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщал, что Украина начинает рассматривать отход от доллара США и возможность более тесной привязки своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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