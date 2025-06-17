Индекс финансового стресса в Украине упал до минимума с 2022 года — НБУ Сегодня 17:05

Индекс финансового стресса в Украине упал до минимума с 2022 года — НБУ

В первой половине года Индекс финансового стресса (ИФС) находился на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения, хотя и был волатильным.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.

Наибольший вклад в ИФС внес валютный субиндекс, который несколько снизился по сравнению с началом года прежде всего из-за сокращения объемов валютных интервенций.

Напомним, в мае чистый спрос на иностранную валюту на межбанке увеличился из-за сезонного сокращения выручки от экспорта. В ответ НБУ увеличил объем интервенций на валютном рынке до 2,9 миллиарда долларов США.

Читайте также Сколько средств привлекла Украина от ОВГЗ — данные Нацбанка

Более всего волатильность в ИФС вызывает субиндекс государственных ценных бумаг. Он менялся из-за резких колебаний спредов (разницы в доходности) по украинским государственным еврооблигациям. В целом, этот субиндекс несколько вырос с начала года.

Поведение домохозяйств почти не изменилось — соответствующий субиндекс оставался стабильным, потому что банки продолжают предлагать относительно высокие ставки по депозитам для граждан.

Субиндекс корпоративных ценных бумаг временно рос, потому что цены на акции украинских компаний колебались на фоне изменений в настроениях вероятности мирных переговоров. Но уже в начале лета этот показатель снова снизился до минимума.

Банковский субиндекс остается низким. Весной были незначительные изменения в ликвидности банков, но это не произвело на него существенного влияния.

В Нацбанке отметили: следует понимать, что ИФС показывает только текущую ситуацию в финансовом секторе. Он не дает прогнозов и не указывает на возможные риски в ближайшем или далеком будущем.

Ранее мы сообщали , что на этой неделе ситуация на валютном рынке Украины ожидается стабильной, несмотря на существующий несущественный дисбаланс между спросом и предложением валюты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.