Посещаемость ресторанов в Киеве упала на 50-70%. Они повально закрываются, – эксперт

«Красная» зона в Киеве не сулит ресторанам ничего хорошего. Падение посещаемости уже сейчас составило 50−70%, а у каких-то заведений вообще нет посетителей.
Поэтому, как рассказывает соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова, некоторые рестораны закрылись вообще, чтобы не множить свои убытки.
«Самые умные не планируют работать на этой неделе вообще — посмотрят, что будет. Как активно будут идти проверки, как этично будут себя вести проверяющие. И сколько вообще будет посетителей, ведь вакцинированных не так уж и много, на все рестораны не хватит. Да, персонал почти у всех худо-бедно привит, процентов 70 точно уже есть», — подчеркнула она.
Но дело не в персонале, подмечает эксперт, ведь за это рестораны «смогут ответить». А вот как отвечать за своих гостей, как их проверять — вопрос. И если нет сертификата — гнать ли клиента в шею? А если не уходит — нужно ли вызывать полицию?
Таким образом ресторанный бизнес может запросто превратиться в «сферу контроля над уровнем вакцинации», сокрушается эксперт.
«Выход один — рестораторам нужно отстоять свое право не нести ответственности за сертификаты гостей. Ответственность за наличие сертификата или справки и их достоверность — только на посетителе. Так должно быть», — резюмирует Насонова.
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