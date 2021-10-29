Что такое надлежащая налоговая осмотрительность, и где ее проверить

Только за 2020 год налоговыми органами Украины зарегистрировано 289 млн налоговых накладных на 1 трлн 755 млрд грн НДС. Из них остановлены — примерно на 16 млрд грн. Для того чтобы избежать блокировки, плательщики обязаны проявлять надлеуюжащ осмотрительность при выборе контрагентов.

Finance.ua узнал у YouControl, что означает понятие налоговой осмотрительности и как можно проверить своих контрагентов.

Что такое надлежащая налоговая осмотрительность? Это понятие в украинское законодательство введено в прошлом году в рамках так называемой «малой налоговой реформы». Закон Украины № 466-IX вносит изменения в статью 112 НКУ, которые возлагают на налоговый орган обязанность доказать вину плательщика в возникновении налогового правонарушения из-за «недостаточных принятых им мер в связи с ненадлежащей осмотрительностью в деяниях плательщиков».

Реклама

Это означает, что добросовестным налогоплательщикам необходимо самостоятельно позаботиться о подготовке доказательной базы, которая бы подтверждала проявление надлежащей осмотрительности при выборе контрагента. Таким образом, надлежащая налоговая осмотрительность ‒ это единственная законная предпосылка получения налоговой выгоды, в частности, возмещения НДС.

Пример. «К примеру, компания „Х“ осуществляет многомиллионную операцию по НДС по контракту с компанией „Y“. У нее нет никаких проблем с контролирующими органами. Тем не менее, она не осуществила предварительную проверку контрагента, чем нарушила принцип надлежащей осмотрительности. В случае если компания „Y“ все же окажется неблагонадежной — имеет налоговый долг, находится по адресу массовой регистрации, не имеет материальных и трудовых ресурсов, ее должностные лица фигурируют в уголовных процессах, — налоговый орган безоговорочно заблокирует налоговую накладную или расчет корректировки. Компания „Х“ обратится в суд. При этом базовый принцип презумпции невиновности обязывает контролирующие органы в соревновательном судебном процессе самостоятельно доказывать факт возможного нарушения законодательства», — поясняет заместитель директора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба.

Читайте также: ТОП-5 ресурсов для проверки открытой информации о личности

Однако бизнес-среда может недооценить риски нововведения. Мол, пусть уполномоченные органы сами доказывают возможное наличие налоговых нарушений. Однако существующая практика утверждает, что суды применяют подходы, которые фактически расширяют ответственность налогоплательщиков относительно предварительной проверки контрагента. Следовательно, перспективы положительного судебного исхода в приведенном случае крайне низки.

Какова статистика блокировок налоговых накладных? По словам и.о. главы ГНС Украины Евгения Олейникова, в системе мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных только за 2020 год зарегистрировано 289 млн документов на общую сумму НДС ‒ 1 трлн 755 млрд грн. При этом остановлены из них:

0,42% по количеству (≈121 млн единиц);

0,96% по сумме (≈16 млрд грн).

Заблокированные налоговые накладные на 5 млрд грн никогда не оспаривалась ни в суд, ни в налоговый орган. Еще по 11 млрд грн были поданы жалобы, из которых удовлетворено лишь на 8 млрд грн.

Что нового в YouControl? В модуле Экспресс Анализ, который генерирует данные из открытых источников и демонстрирует важные факторы досье компании, появился раздел «Налоговая осмотрительность». Он дает возможность осуществить оперативную детализированную проверку контрагента для выявления и предотвращения налоговых рисков.

Система автоматически распознает более 500 рисковых факторов, 75 из них касаются именно налоговой осмотрительности. К примеру несколько из них:

дефекты в правовом статусе (регистрация по адресу массовой регистрации и/или на временно оккупированной территории, короткий период существования, отсутствие руководителей/участников и т. п);

рисковые институциональные изменения (частые смены руководителей, учредителей/участников, видов деятельности);

негативная информация относительно контрагента и/или связанных с ним лиц (фигурирование в уголовных производствах);

оффшорный статус учредителей/участников, отсутствие конечных бенефициарных собственников, сложная структура собственности;

национальные/международные санкции связаны с контрагентом;