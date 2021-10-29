Новая угольная компания Ахметова получила 2 миллиарда прибыли

Крупнейший в Украине производитель коксующегося угля «Шахтоуправление „Покровское“», контроль над которым группа «Метинвест» установила в марте 2021 года, по итогам работы в январе-сентябре текущего года получил чистую прибыль в размере 1,91 миллиарда гривень.
По данным промежуточной отчетности компании, «Шахтоуправление „Покровское“» за 9 месяцев увеличило чистый доход на 95,4% – до 10,51 млрд грн.
Непогашенный убыток компании на конец сентября текущего года составил 2,06 млрд грн.
В 2020 году компания снизила консолидированный чистый доход на 12,5%, до 8,28 млрд грн, консолидированный чистый убыток составил 7,27 млрд грн.
Предприятие в 2020 году произвело 6,16 млн. тонн рядового угля марки «К».
Metinvest B.V. Рината Ахметова и Вадима Новинского в марте 2021 года заявила об установлении контроля над «Шахтоуправлением «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году.
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