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Новая угольная компания Ахметова получила 2 миллиарда прибыли

Новая угольная компания Ахметова получила 2 миллиарда прибыли

Крупнейший в Украине производитель коксующегося угля «Шахтоуправление „Покровское“», контроль над которым группа «Метинвест» установила в марте 2021 года, по итогам работы в январе-сентябре текущего года получил чистую прибыль в размере 1,91 миллиарда гривень.

По данным промежуточной отчетности компании, «Шахтоуправление „Покровское“» за 9 месяцев увеличило чистый доход на 95,4% – до 10,51 млрд грн.

Непогашенный убыток компании на конец сентября текущего года составил 2,06 млрд грн.
В 2020 году компания снизила консолидированный чистый доход на 12,5%, до 8,28 млрд грн, консолидированный чистый убыток составил 7,27 млрд грн.

Предприятие в 2020 году произвело 6,16 млн. тонн рядового угля марки «К».

Metinvest B.V. Рината Ахметова и Вадима Новинского в марте 2021 года заявила об установлении контроля над «Шахтоуправлением «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году.

По материалам Економічна Правда
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