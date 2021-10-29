Психология инвестора: Кир Горшков — о том, что делать после неудач с инвестициями

О психологии инвестирования, а также о том, как перестать сомневаться и начать инвестировать, рассказал Finance.ua на конференции Жить на проценты частный инвестор, продюсер, предприниматель Кир Горшков.

Что объединяет современных инвесторов? Как отметил Горшков, несмотря на разные капиталы и разный опыт, есть один фактор, который объединяет дольше 95% инвесторов – “мы первое поколение инвесторов, нам не у кого подсматривать. У нас родители этого не знали, им было опасно это знать. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это объединяться и общаться друг с другом”.

Если бы инвестирование было чистой математикой – кризисов бы не было, но кризисы есть, отмечает Горшков.

Почему мы часто сомневаемся? Со слов Горшкова, сомневаться – это нормально, любое инвестирование – это риск. Но нужно сомневаться в такой степени, чтобы при этом двигаться (читать договора, встречаться с управляющими, спрашивать, у кого такой опыт есть, и т.д).

«Последние сто лет, три поколения смотрели в глаза людям, для которых деньги это была смерть или опасность. В 90-е это был рэкет, до этого это была война, было раскулачивание, голодомор и репрессии. Мы смотрели в глаза людям, которые видели, как за деньги убивают, калечат, взрывают, расстреливают. Последние 100 лет мы впитывали через своих мам, бабушек, близких страхи, связанные с деньгами”, — отметил эксперт.

С чего начать инвестирование:

создать инвестиционный капитал. “Если кто-то, имея сто долларов, пришел и решил инвестировать и сделать миллион (теоретически это возможно), но проиграете с миллионной долей вероятности. Можно создать инвестиционный капитал: шаг за шагом сформировать, второй вариант – сделать большой проект и резко заработать большую сумму. И третий – это получить наследство. В идеале использовать все три сразу”, — говорит Горшков;

пройти инвестиционный ликбез. Подобрать инструменты (можно самостоятельно, со специалистом, или в группе единомышленников);

получить опыт и дивиденды.

Как действовать после неудач? В 35 лет Кир Горшков трижды разорялся и снова добивался финансового благополучия. Отвечая на вопрос, что помогало восстанавливаться, и что являлось мотивацией, он сказал: «Когда я потерял самые большие деньги в жизни, которые у меня были, я подумал о том, если я такие деньги уже заработал, то второй раз их заработать у меня займет меньше времени, потому что я уже знаю как. Поэтому можно дальше двигаться, ту же самую сумму я восстановлю быстро, потому что я понимаю, как это сделать. Второе – это то, что только от меня зависит. Это как в боксе – все пропускают удары, но есть те, кто встают, и те кто не встают. Выбор вставать или нет – это внутренний выбор человека”.

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