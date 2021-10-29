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В Украине абонплату на газ хотят поднять: в НКРЭКУ рассказали, чего ждать

В Украине абонплату на газ хотят поднять: в НКРЭКУ рассказали, чего ждать

В Украине стоимость распределения и доставки газа (т. н. абонплата) действительно может увеличиться с 1 января. Однако причин для того, чтобы Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифов в 2−4 раза, как этого хотят облгазы, нет.

Об этом в комментарии порталу Обозреватель заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий. По ее словам, ориентироваться на объявленные расчеты не стоит, ведь процедура установления тарифа на распределение является достаточно длительной и сложной. Сначала облгазы рассчитывают предварительный тариф по принципу «затраты+»:

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«Они берут планируемый объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение», — пояснила Бабий.

Она подчеркивает, пока расчеты предварительные. После обсуждения они будут переданы НКРЭКУ, чтобы комиссия проверила их обоснованность и утвердила. Соответствующих документов они пока не получали, но в опубликованных материалах облгазов эксперты НКРЭКУ увидели две вещи, которые существенно завышают будущий тариф:

«Первое, это объемы, — говорит член комиссии. — Облгазы заинтересованы занижать их, чтобы увеличивать тариф. Поэтому, когда расчеты приходят к нам, мы очень тщательно проверяем объемы. Здесь мы уже увидели несоответствие. Вторая опция — газ на ВТВ (который используется при транспортировке). Этот объем газа в структуре тарифа занимает 30−45%. Облгазы сейчас подали расчеты тарифа с рыночной ценой газа — более 33 грн за кубометр. Но НАК «Нафтогаз» на следующий год предлагает им цену 7,8 грн; как комиссия, не видим оснований для существенного пересмотра тарифа.

По словам Бабий, после вердикта НКРЭКУ материалы передают на повторное обсуждение, и только после этого тарифы окончательно утверждают. Новый тариф на распределение появится примерно 25 декабря.

Если корректировка тарифа с 1 января и будет — то несущественная, утверждает Бабий.

По материалам Обозреватель
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