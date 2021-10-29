0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Столичного экс-чиновника подозревают в халатности - «забыл» выделить почти два миллиона на субсидии

Столичного экс-чиновника подозревают в халатности - «забыл» выделить почти два миллиона на субсидии

Экс-директора Департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации подозревают в служебной халатности, приведшей к потере 1,9 млн грн субсидий.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме.

Киевская городская прокуратура совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, по материалам Службы безопасности Украины, сообщила экс-директору Департамента социальной политики Киевского городского совета о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Согласно данным следствия, за время отопительного сезона 2017−2018 годов поставщик тепла и горячей воды не использовал средства субсидии, выделенные Департаментом соцполитики для возмещения расходов населения на оплату этих услуг, что подтверждено выводами ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

После завершения указанного отопительного сезона предприятие-теплопоставщик изменило юридический адрес и начало процедуру банкротства. Также было утверждено хозяйственным судом в реестре кредиторов.

«Бывший директор Департамента соцполитики не принял всех мер, направленных на взыскание с общества-должника суммы задолженности в судебном или внесудебном порядке, в связи с чем сделал невозможным взыскание 1,9 млн грн уплаченной субсидии, что является тяжкими последствиями», — отмечают в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.