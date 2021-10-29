Столичного экс-чиновника подозревают в халатности - «забыл» выделить почти два миллиона на субсидии

Экс-директора Департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации подозревают в служебной халатности, приведшей к потере 1,9 млн грн субсидий.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Телеграме.

Киевская городская прокуратура совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, по материалам Службы безопасности Украины, сообщила экс-директору Департамента социальной политики Киевского городского совета о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Согласно данным следствия, за время отопительного сезона 2017−2018 годов поставщик тепла и горячей воды не использовал средства субсидии, выделенные Департаментом соцполитики для возмещения расходов населения на оплату этих услуг, что подтверждено выводами ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

После завершения указанного отопительного сезона предприятие-теплопоставщик изменило юридический адрес и начало процедуру банкротства. Также было утверждено хозяйственным судом в реестре кредиторов.

«Бывший директор Департамента соцполитики не принял всех мер, направленных на взыскание с общества-должника суммы задолженности в судебном или внесудебном порядке, в связи с чем сделал невозможным взыскание 1,9 млн грн уплаченной субсидии, что является тяжкими последствиями», — отмечают в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.