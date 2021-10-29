Банки уменьшили долю проблемных кредитов до трети

Банки с начала года сократили долю проблемных кредитных портфелей с 41% до 33,3%.
Об этом сообщает Национальный банк.
В течение января-сентября 2021 года банки лишились неработающих кредитов (NPL) на 56 млрд грн.
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В НБУ это называют лучшим результатом с начала 2017 года, с тех пор как объем NPL определяется по обновленной методологии.
Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, поясняет регулятор. Наилучший результат у банков иностранных банковских групп (без банков РФ) – менее 8%.
Доля NPL в портфелях банков с частным коммерческим капиталом сократилась до 10,5%. Это почти соответствует установленному к концу 2024 года целевому уровню в 10%.
Несмотря на то, что государственные банки до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора, они лишились наибольшего объема проблемных активов. А именно, неработающих кредитов стало на 35 млрд грн меньше.
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