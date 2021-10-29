Причин для укрепления гривны нет: курс доллара в Украине в ноябре

В ноябре 2021 года гривна несколько потеряет октябрьские позиции. Доллар ориентировочно будет стоить 27 грн.
Такой прогноз в комментарии Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.
«В октябре мы наблюдали усиление курса гривны. Хотя во время торгов наблюдались значительные колебания валютного курса, что свидетельствует о спекулятивном характере торгов и низкой ликвидности», — объясняет эксперт.
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Однако, убежден экономист, фундаментальных причин для укрепления курса гривны нет: «Экономика Украины находится в крайне неудовлетворительном состоянии, а кризисные явления усиливаются».
По словам Александра Хмелевского, отопительный сезон в Украине сейчас под угрозой срыва из-за дефицита энергоресурсов. Он отмечает: в нескольких регионах люди штурмовали помещения облгазов из-за высоких тарифов. А социальное напряжение и протестная активность населения негативно сказываются на курсе гривны.
Не усилят курс гривны ни полученные € 600 млн макрофинансовой помощи ЕС, ни $ 700 млн транша от МВФ, выделение которых 20 октября анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Кредиты МВФ не могут быть использованы для проведения валютных интервенций и поддержки курса гривны. В целом суммы этих кредитов весьма незначительны. Стоит напомнить, что в сентябре валютные резервы Нацбанка сократились на $ 2,9 млрд. Кредиты не компенсируют это снижение. Кроме того, не исключено, что в ноябре валютные резервы снова снизятся», — предполагает Александр Хмелевский.
А вот что точно негативно скажется на валютном курсе, так это введение локдауна.
«Из-за локдауна экономика не сможет восстанавливаться в четвертом квартале запланированными темпами, сократятся поступления в госбюджет, возрастет безработица. Это также создает предпосылки для дальнейшей девальвации гривны», — перечисляет кандидат экономических наук.
Мировая экономика пока не восстанавливается теми темпами, каких ожидали аналитики.
«Растет количество корпоративных дефолтов, что грозит перерасти в масштабный финансовый кризис. То есть нестабильность на мировых финансовых рынках может начаться в любой момент», — прогнозирует эксперт.
По его словам, такой кризис приведет к значительному оттоку валюты из Украины и существенной девальвации гривны.
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