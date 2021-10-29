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Продажи смартфонов в третьем квартале превысили $100 млрд

Продажи смартфонов в третьем квартале превысили $100 млрд

Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала результаты исследования глобального рынка смартфонов в третьей четверти текущего года. Отрасль продемонстрировала смешанные показатели.

Отгрузки умных сотовых аппаратов за трёхмесячный период составили приблизительно 342 млн единиц. Это на 6 % больше в квартальном исчислении, но на 6 % меньше в годовом. Данная ситуация объясняется глобальным дефицитом электронных компонентов.

В то же время в денежном выражении продажи смартфонов установили новый рекорд для третьего квартала: выручка от реализации устройств превысила $100 млрд.

Крупнейшим игроком рынка по итогам отчётного периода стал южнокорейский гигант Samsung с 69 млн реализованных аппаратов. Apple отгрузила за квартал примерно 48 млн iPhone различных моделей. Поставки Xiaomi составили около 44,4 млн штук.


Изображение: Counterpoint Technology Market Research

Если же рассматривать глобальный рынок в денежном выражении, то лидирует Apple с долей примерно 37 %. На втором месте находится Samsung с результатом 18 %, а «бронза» досталась Oppo — около 10 %.

Аналитики Counterpoint Technology Market Research отмечают, что выручка на рынке растёт за счёт продаж смартфонов среднего и верхнего ценовых диапазонов.

По материалам 3dnews.ru
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