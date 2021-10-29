Подборка удаленных вакансий октября

Сейчас компании, которые предоставляют возможность сотрудникам работать удаленно, имеют большие преимущества над конкурентами и популярны среди соискателей. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал от сайта robota.ua о вакансиях с удаленной работой.

Ассистент по обработке изображений в Mindy Teams (Луцк). От кандидатов ожидается: владение компьютером на уровне уверенного пользователя, требований к знанию графических редакторов нет; внимательность и усидчивость; желание обучаться и развиваться.

Работодатель предлагает: оплату с привязкой к $, а для лучших сотрудников предусмотрены бонусы; возможность совмещать работу с учебой (8/17 или 14/23); 250+ веселых, жизнерадостных друзей в команде; возможность дистанционного сотрудничества; тимбилдинги, чемпионаты, флешмобы и праздники; перспективу профессионального развития, возможность стать тимлидом команды.

SEO-специалист в Admix Global (Днепр). Основные требования к претендентам: английский на уровне не ниже Intermediate (письменный); опыт работы с инструментами SEO (Ahrefs, SEMrush и др.), с инструментами Google; опыт работы SEO-специалистом от 1-го года.

Гарантируется: достойная оплата труда (с регулярными пересмотрами), зарплата выплачивается стабильно и без задержек; оплачиваемый испытательный срок; официальное оформление; график работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00, выходные – сб, вс, оплачиваемый отпуск – 24 дня в год. Работа на постоянной основе в современном комфортабельном офисе в центре города Днепр (офис/полная занятость/удаленно); обучение лучшим практикам интернет-маркетинга и контент-маркетинга.

PR-специалист в Integrity Vision (Киев). Ищут специалиста, который: владеет украинским, русским, английским языками (письменно); имеет опыт в создании и реализации коммуникационных стратегий; реализовывал SMM-проекты; работал с социальными сетями (Facebook, Linkedin, YouTube и Instagram); умело налаживает связи с журналистами; имеет многочисленный опыт написания новостей, обзоров и интервью.

Условия работы: 20 рабочих дней отпуска в год, оплачиваемый больничный, официальное трудоустройство, гибкий старт рабочего дня, работа вне офиса на период карантина; экспертную дружную команду, наставничество для новичков, профессиональный нетворкинг в рамках компании; современный офис с комфортными рабочими местами; корпоративные мероприятия.

Аккаунт-менеджер в «Босфор» (Киев). Пожелания к кандидатам: письменный английский – Upper-Intermediate; внимательность, организованность, ответственность; надежное подключение к интернету; знание ПК выше среднего уровня.

Условия работы: график – полный рабочий день, с 16.00 до 02.00 по Киеву; пять дней в неделю, ~10 часов в день, ~50 часов в неделю, 1 час перерыва; выходные: сб, вс; удаленная работа. Испытательный срок – 2 месяца, с фиксированной зарплатой $400; оплата после испытательного срока – $500, есть система KPI, которая позволит зарабатывать бонусы за выполненную работу.

IT-копирайтер (Freelance) в Eastern Peak (Харьков). Требования: опыт работы копирайтером не менее 2-х лет; общие знания в сфере IT; базовые знания SEO-копирайтинга; владение письменным украинским языком на высоком уровне; умение находить необходимую информацию и уметь ее анализировать, фильтровать и проверять; внимание к деталям и грамотность, умение писать интересно, легко и понятно; наличие портфолио с релевантными образцами работ.

Будет преимуществом: высшее филологическое образование; владение английским языком Intermediate+; опыт написания статей по продвижению HR-бренда компании в сфере инновационных технологий.

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