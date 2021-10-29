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Как заработать на инвестировании в новостройку, и какие документы требовать от застройщика

Как заработать на инвестировании в новостройку, и какие документы требовать от застройщика

Чтобы снизить риски при инвестировании, нужно изучить, кто строит, проанализировать схему привлечения средств и условия договора, выяснить присутствие документов.

Об этом рассказал Finance.ua юрист, СЕО и основатель проекта Monitor. Estate Владимир Копоть на конференции Жить на проценты.

В договорах должно быть четко прописано, что вы имеете право продать ваши имущественные права, деривативы.

Если дом на этапе котлована. «В любом случае должны быть документы на землю — это аренда или собственность, градостроительные документы и проект. Договоры с «Водоканалом» и коммуникационные идут уже на более поздней стадии. А чтобы не повторилась ситуация, как с «Укрбудом», главный совет — «проверять, проверять и еще проверять», — отметил Владимир.

Чем позже вы входите на этап строительства, тем доходность вашей инвестиции уменьшается, но при этом риски падают.

«Я рекомендую своим клиентам при инвестиции в новостройку не покупать за 100%. Лучше платить понемногу, цена будет немного выше, но вы увидите, что вы заплатили 20%, но с каждым этапом строительства (котлован, коробку построили, окна сделали и т. п) вы видите, что уже можно платить дальше», — сказал он.

Как заработать на инвестиции. Копоть говорит, что есть три основных способа заработать на инвестиции:

  • переуступка на разных этапах строительства;
  • продажа квартиры с ремонтом;
  • аренда.

Есть ли надутый строительный пузырь в Украине? По мнению эксперта, на сегодняшний день нет строительного пузыря в Украине.

«Если посмотреть многие новостройки, которые сдаются, там очень много темных окон. Почему? Потому что предложений сейчас меньше, чем есть спрос. Первичный рынок, особенно Киева, очень спекулятивен. Многие покупают квартиры, чтобы перепродать, то есть по факту те квадратные метры, которые остались от застройщиков, стоят, и никто их не продает», — говорит Копоть.

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По материалам Finance.UA
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