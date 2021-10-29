ДТЭК в октябре увеличил поставки угля на ТЭС на 17%, — Минэнерго

В октябре объем поставок угля на ТЭС увеличился на 20% – до 1,6 млн тонн, основной рост обеспечили поставки на ТЭС «ДТЭК Энерго» — 17%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики по поставкам угля на ТЭС за октябрь 2021 года и октябрь 2020 года.
В октябре 2021 года на украинские ТЭС поступило 1,36 млн. тонн угля украинской добычи и 235 тыс. тонн импортного угля.
На станции ДТЭК было поставлено 1,2 млн. тонн, на государственные ТЭС — 292 тыс. тонн, на Славянскую ТЭС компании «Донбассэнерго» — 105 тыс. тонн.
Напомним, начиная с августа, все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работают только 3. Частные компании испытывают нагрузку 27−29 блоками ежедневно.
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