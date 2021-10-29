Главный враг денег — не инфляция, а мы сами: как и сколько откладывать, чтобы заработать миллион — совет эксперта

Главные ошибки для начинающих инвесторов — погоня за доходностью и жадность.
Об этом на конференции Жить на проценты рассказал Finance.ua заместитель главы совета ПАРД Александр Куликов.
«Мы хотим все и сразу, чтобы заработать сразу 100% годовых. Мы не хотим шаг за шагом накапливать деньги, хотим купить криптовалюту и стать миллионером. Миллионером, кстати, можно стать на самом деле, и это доступно большинству людей, они этого даже не замечают. Если мы начинаем откладывать в возрасте, когда человек уже может откладывать — от 30 лет. Потому что до 25 лет пока еще не до инвестиций: к 25 годам мы формируем для себя какое-то первичное понимание, а после 30 приходит понимание, что первый рубеж пройден, осталось еще впереди эффективных 30 лет, а потом наша эффективность начинает падать. Поэтому за эти 30 лет можно что-то накопить. И за эти 30 лет человек может стать миллионером. Просто надо структурировать свои расходы, постоянно инвестируя», — сообщил он.
«Не инфляция главный враг денег, мы сами враг денег», — такое мнение высказал Александр, говоря о том, на что мы начинаем тратить деньги: рестораны, едем в отель подороже, покупаем новые машины и так далее.
Какую часть бюджета откладывать. Как уточнил Куликов, у каждого человека это индивидуально. Тот, кто зарабатывает 5 тыс. долларов, может откладывать и 20%, 30% и 40%, потому что у него масса денег гораздо больше. Тот, кто зарабатывает 1 тыс. долларов, у него возможность откладывать уже сужается, потому что есть базовые потребности, от которых просто не уйти: аренда, коммунальные услуги, еда
Три инструмента, рекомендуемые для инвестирования – облигации, американские ETF (англ. exchange-traded fund), недвижимость (в зависимости от размера капитала).
По словам Куликова, если начинать с мелкой суммы, то это облигации и американские фонды.
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