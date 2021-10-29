Фонд гарантирования вкладов США заинтересовался Bitcoin

Всего за две недели Комиссия по ценным бумагам и биржам провела листинг трех самых новых в экономической истории США Bitcoin-индексированных ETF-фондов. Volt Equity ETF уже распоряжается акциями Tesla и PayPal, ETF ProShares Bitcoin всего за два дня торгов привлек более $ 1,1 активов, криптофонд ETF Valkyrie Bitcoin Strategy также постепенно набирает капитализацию.

Но чтобы эти финансовые инструменты давали высокие результаты, должны включиться встречные механизмы банковской системы. Кастодиальное хранение активов становится ключевым вопросом повестки дня для банков и Bitcoin-ETF, пишет Reuters.

Для запуска порядка учета денег и финансовых инструментов глава фонда гарантирования вкладов Хелена Маквильямс, глава офиса финансового контроля Майкл Дж. Хшу и представитель Федеральной резервной системы уже сформировали межведомственную комиссию. Они работают над единым федеральным подходом.

«Моя цель состоит в том, чтобы предоставить банкам возможность действовать как хранителям криптоактивов и использовать их как некоторую форму обеспечения. Поэтому межведомственная группа рассмотрит правила хранения криптовалюты на своих балансах. Для себя и своих клиентов», — заявила Маквильямс.

После совещания главный финансовый контролер Хшу озвучил свою довольно категоричную позицию. При этом он обозначил мнение Брайана Брукса, своего предшественника, утверждавшего:

«Банки могут продолжать удовлетворять потребности своих клиентов в защите своих самых ценных активов, которые сегодня для десятков миллионов американцев включают криптовалюту. От сейфов до виртуальных хранилищ! Мы должны гарантировать, что банки могут удовлетворить потребности своих клиентов в финансовых услугах».

Продолжая обозначенный его предшественником подход, Хшу указал на его обеспокоенность неполной реализацией этих инициатив всеми заинтересованными сторонами: «Очевидно, что, не смотря на все усилия и громкие релизы, эти мысли еще далеки от того, чтобы стать частью более широкой стратегии, связанной с периметром регулирования сферы оборота криптовалют».